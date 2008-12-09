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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Бордо
Рома - Бордо: обзор матча 09 декабря 2008
Рома
09.12.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 6 тур
2 : 0
Завершен
Бордо
62'
М. Бриги
80'
Ф. Тотти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Бордо
Замена
М. Вучинич
️️️️
Ф. Тотти
Замена
Сисиньо
️️️️
Ж. Менез
ГОЛ! 2:0!
Ф. Тотти
Пас отдал
Ж. Менез
Желтая карточка
С. Диавара
Замена
Жуссие
️️️️
М. Шамах
Замена
Д. Белльон
️️️️
Вендел
ГОЛ! 1:0!
М. Бриги
Пас отдал
С. Перротта
Замена
Ф. Кавенаги
️️️️
Й. Гуффран
Желтая карточка
Ф. Жюрьетти
Желтая карточка
М. Бриги
Желтая карточка
М. Шальме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
0
Кристиан Пануччи
ПЗ
7
Жереми Менез
ЛВ
20
Симоне Перротта
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Жулио Баптиста
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
6
Фернандо
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
94
Йоан Гуффран
ПП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Рома
51
Симоне Лориа
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Бордо
28
Матье Валверде
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
20
Жуссие
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
4-3-2-1
32
Дони
6
Риисе
5
Мексес
4
Жуан
0
Пануччи
20
Перротта
4
Бриги
16
Де Росси
7
Менез
10
Баптиста
10
Тотти
4-4-2
16
Раме
21
Шальме
27
Планюс
20
Диавара
0
Жюрьетти
94
Гуффран
6
Фернандо
12
Диарра
17
Вендел
27
Шамах
8
Гуркюфф
7
Менез
12
Сисиньо
12
Сисиньо
7
Менез
10
Тотти
9
Вучинич
9
Вучинич
10
Тотти
27
Шамах
20
Жуссие
20
Жуссие
27
Шамах
17
Вендел
11
Белльон
11
Белльон
17
Вендел
94
Гуффран
79
Кавенаги
79
Кавенаги
94
Гуффран
Остались в запасе
Рома
Бордо
51
Симоне Лориа
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
28
Матье Валверде
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
51
Симоне Лориа
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Остались в запасе
28
Матье Валверде
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Рома - Бордо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Херберт Фандель
(Кильбург)
Помощники судьи:
Фолькер Вецель
Роберт Хартманн (оба - Германия)
Делегат:
Дейн Йост (Словения)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:30 (прямая); "НТВ+ Онлайн" 00:50 (в записи)
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