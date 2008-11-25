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Вильярреал - Манчестер Юнайтед
Вильярреал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 25 ноября 2008
Вильярреал
25.11.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 5 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Манчестер Юнайтед
Замена
К. Тевес
️️️️
М. Кэррик
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Нани
Красная карточка
Х. Капдевила
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Д. Флетчер
Замена
️️️️
Д. Росси
Замена
М. Фернандес
️️️️
Р. Пирес
Желтая карточка
Ф. Фуэнтес
Желтая карточка
К. Роналду
Замена
Бруно
️️️️
М. Сенна
Желтая карточка
С. Эгурен
Желтая карточка
П. Эвра
Желтая карточка
Х. Вента
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
19
Маркос Сенна
(К)
ЦП
8
Санти Касорла
ПП
7
Ариэль Ибагаса
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
28
Андерсон
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вильярреал
1
Себастьян Виера
ВР
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Эдмилсон
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
21
Бруно
ЦП
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Гонсало
15
Фуэнтес
18
Вента
8
Пирес
9
Эгурен
19
Сенна
8
Касорла
25
Росси
7
Ибагаса
4-2-2-2
29
Кушчак
16
О'Ши
35
Эванс
5
Фердинанд
27
Эвра
16
Кэррик
24
Флетчер
28
Андерсон
17
Нани
7
Роналду
32
Руни
8
Пирес
14
Фернандес
14
Фернандес
8
Пирес
19
Сенна
21
Бруно
21
Бруно
19
Сенна
17
Нани
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
17
Нани
24
Флетчер
24
Гибсон
24
Гибсон
24
Флетчер
16
Кэррик
32
Тевес
32
Тевес
16
Кэррик
Остались в запасе
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
1
Себастьян Виера
ВР
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Эдмилсон
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
12
Бен Фостер
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Себастьян Виера
ВР
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Эдмилсон
ЦП
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Вильярреал - Манчестер Юнайтед
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Помощники судьи:
Стефано Айрольди
Паоло Кальканьо (оба - Италия)
Делегат:
Жан-Мари Филипс (Бельгия)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Посещаемость:
22529
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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