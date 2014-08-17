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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хольштайн - Мюнхен 1860
Хольштайн - Мюнхен 1860: обзор матча 17 августа 2014
Хольштайн
17.08.2014, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Мюнхен 1860
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хольштайн - Мюнхен 1860
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
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Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
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Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
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0 : 0
16.10.2026
Герта
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Германия. Третья Лига, 38 тур
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16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Информация о матче
Стадион:
Гольштайн-Штадион
Новости команд
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Хольштайн
Мюнхен 1860
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2018.11.16 15:20
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