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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Белененсеш
Маритиму - Белененсеш: обзор матча 22 февраля 2015
Маритиму
22.02.2015, воскресенье, 19:15
Португалия. Примейра, 22 тур
1 : 2
Завершен
Белененсеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Маритиму - Белененсеш
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
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«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
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