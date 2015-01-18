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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Сетубал - Брага
Витория Сетубал - Брага: обзор матча 18 января 2015
Витория Сетубал
18.01.2015, воскресенье, 19:00
Португалия. Примейра, 17 тур
1 : 3
Завершен
Брага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Витория Сетубал - Брага
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
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