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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Палермо
Рома - Палермо: обзор матча 28 января 2009
Рома
28.01.2009, среда, 22:30
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Палермо
24'
Ф. Тотти
45'
М. Бриги
31'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Палермо
Замена
М. Кассетти
️️️️
Ф. Тотти
Желтая карточка
Ф. Ливерани
Замена
Р. Таддеи
️️️️
А. Аквилани
Замена
️️️️
А. Ночерино
Замена
Д. Писарро
️️️️
С. Перротта
ГОЛ! 2:1!
М. Бриги
Замена
Р. Гуана
️️️️
Д. Мильяччо
ГОЛ! 1:1!
Э. Кавани
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Рома
0
Макс Тонетто
ЛЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
4
Джованни Тедеско
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
4-4-2
32
Дони
6
Риисе
5
Мексес
4
Жуан
12
Сисиньо
20
Аквилани
4
Бриги
16
Де Росси
20
Перротта
9
Вучинич
10
Тотти
3-1-3-1
32
Амелия
6
Кассани
80
Карроццьери
83
Бово
21
Ливерани
8
Мильяччо
23
Ночерино
23
Брешиано
10
Кавани
10
Тотти
27
Кассетти
27
Кассетти
10
Тотти
20
Перротта
7
Писарро
7
Писарро
20
Перротта
20
Аквилани
11
Таддеи
11
Таддеи
20
Аквилани
8
Мильяччо
11
Гуана
11
Гуана
8
Мильяччо
19
Суччи
19
Суччи
Остались в запасе
Рома
Палермо
0
Макс Тонетто
ЛЗ
7
Жереми Менез
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
4
Джованни Тедеско
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
0
Макс Тонетто
ЛЗ
7
Жереми Менез
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
4
Джованни Тедеско
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Рома - Палермо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Олимпико
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