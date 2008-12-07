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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сиена
Наполи - Сиена: обзор матча 07 декабря 2008
Наполи
07.12.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 0
Завершен
Сиена
62'
К. Маджо
72'
Х. Денис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сиена
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
Замена
М. Пациенца
️️️️
В. Гаргано
Замена
М. Фрик
️️️️
М. Коппола
Желтая карточка
Н. Гастон Наварро
Замена
Л. Яролим
️️️️
Д. Галлоппа
ГОЛ! 2:0!
Х. Денис
Замена
Э. Калайо
️️️️
Х. Харджа
ГОЛ! 1:0!
К. Маджо
Желтая карточка
А. Росси
Желтая карточка
М. Гамшик
Желтая карточка
М. Блази
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Николас Гастон Наварро
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
17
Марсело Салайета
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
84
Ахмед Баруссо
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Наполи
33
Маттео Джанельо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
4
Франческо Монтервино
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
19
Херман Денис
ЦФ
Сиена
12
Эмануэле Манитта
ВР
0
Космин Моци
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
20
Лукаш Яролим
АП
4
Марио Фрик
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
3-5-2
1
Наварро
28
Каннаваро
15
Контини
27
Сантакроче
3
Витале
5
Гаргано
26
Блази
17
Гамшик
11
Маджо
22
Лавесси
17
Салайета
3-5-2
23
Курчи
13
Россеттини
90
Портанова
36
Дель Гроссо
13
Харджа
8
Вергассола
10
Коппола
84
Баруссо
14
Галлоппа
5
Геззаль
7
Маккароне
5
Гаргано
24
Пациенца
24
Пациенца
5
Гаргано
Маннини
19
Денис
19
Денис
Маннини
14
Галлоппа
20
Яролим
20
Яролим
14
Галлоппа
10
Коппола
4
Фрик
4
Фрик
10
Коппола
13
Харджа
16
Калайо
16
Калайо
13
Харджа
Остались в запасе
Наполи
Сиена
33
Маттео Джанельо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
4
Франческо Монтервино
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
0
Космин Моци
ЦЗ
12
Эмануэле Манитта
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
33
Маттео Джанельо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
4
Франческо Монтервино
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
Остались в запасе
0
Космин Моци
ЦЗ
12
Эмануэле Манитта
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Наполи - Сиена
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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