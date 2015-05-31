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Судьи
Главный судья:
Джанлука Рокки (Флоренция)

Наполи - Лацио

31.05.2015, Воскресенье, 21:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол 1" 21:40 (прямая) Италия. Серия А, 38 тур Наполи - Лацио
Италия. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 21:45 Наполи 0:1 Лацио
Италия. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 4 марта, среда 22:45 Лацио 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2014/2015)
19 тур
18 января, воскресенье 14:30 Лацио 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
33 тур
13 апреля, воскресенье 17:00 Наполи 4:2 Лацио
14 тур
2 декабря, понедельник 23:59 Лацио 2:4 Наполи
Италия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
29 января, среда 23:45 Наполи 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
24 тур
9 февраля, суббота 23:45 Лацио 1:1 Наполи
5 тур
26 сентября, среда 22:45 Наполи 3:0 Лацио
Италия. Серия А (2011/2012)
31 тур
7 апреля, суббота 23:00 Лацио 3:1 Наполи
12 тур
19 ноября, суббота 23:45 Наполи 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
31 тур
3 апреля, воскресенье 14:30 Наполи 4:3 Лацио
12 тур
14 ноября, воскресенье 14:30 Лацио 2:0 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
32 тур
3 апреля, суббота 17:00 Лацио 1:1 Наполи
13 тур
22 ноября, воскресенье 17:00 Наполи 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Наполи 0:2 Лацио
8 тур
26 октября, воскресенье 17:00 Лацио 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Лацио 2:1 Наполи
19 тур
20 января, воскресенье 17:00 Наполи 2:2 Лацио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 9 3 72:24 +48 87
2. Рома 38 19 13 6 54:31 +23 70
3. Лацио 38 21 6 11 71:38 +33 69
4. Фиорентина 38 18 10 10 61:46 +15 64
5. Наполи 38 18 9 11 70:54 +16 63
6. Дженоа 38 16 11 11 62:47 +15 59
7. Сампдория 38 13 17 8 48:42 +6 56
8. Интер 38 14 13 11 59:48 +11 55
9. Торино 38 14 12 12 48:45 +3 54
10. Милан 38 13 13 12 56:50 +6 52
11. Палермо 38 12 13 13 53:55 -2 49
12. Сассуоло 38 12 13 13 49:57 -8 49
13. Верона 38 11 13 14 49:65 -16 46
14. Кьево 38 10 13 15 28:41 -13 43
15. Эмполи 38 8 18 12 46:52 -6 42
16. Удинезе 38 10 11 17 43:56 -13 41
17. Аталанта 38 7 16 15 38:57 -19 37
18. Кальяри 38 8 10 20 48:68 -20 34
19. Чезена 38 4 12 22 36:73 -37 24
20. Парма * 38 6 8 24 33:75 -42 19
* - Парма: снято 7
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Парма: снято 2
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    Рейтинг: +11

    Даниил Барса 1 июня 2015, 07:52

    Игуаин молодец боролся до конца

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    Рейтинг: +421

    Сливки общества 1 июня 2015, 00:06

    Клозе - император.)

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    Рейтинг: +421

    Сливки общества 1 июня 2015, 00:05

    Клааас!! Еще и Палермо Рому сделал!:)

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    Рейтинг: +13

    фвофдщаа1 31 мая 2015, 23:45

    Супер!!!

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    Рейтинг: +24

    Snopik 31 мая 2015, 23:45

    ДАААА !!! Спасибо Лацио !!!!!

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    Рейтинг: +264

    Planet Georgia 31 мая 2015, 23:40

    И всё таки не удержали!

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    Рейтинг: +13

    фвофдщаа1 31 мая 2015, 23:40

    Этот Шмурнов строя из себя крутого коментатора, так орет, как-будто кто-то пристроился сзади к нему жестко причем )))

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    Рейтинг: +24

    Snopik 31 мая 2015, 23:40

    Теперь держись Римлянии !!!!

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    Рейтинг: +24

    Snopik 31 мая 2015, 23:37

    Да ладно , Гол ???? он же только что вышел ахаха :))))

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    Рейтинг: +24

    Snopik 31 мая 2015, 23:29

    блин вот так месиво :))))

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