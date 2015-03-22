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Судьи
Главный судья:
Марко Ди Белло (Бриндизи)

Ювентус - Дженоа

22.03.2015, Воскресенье, 17:00 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Италия. Серия А, 28 тур Ювентус - Дженоа
Италия. Серия А (2014/2015)
9 тур
29 октября, среда 22:45 Дженоа 1:0 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
28 тур
16 марта, воскресенье 23:45 Дженоа 0:1 Ювентус
9 тур
27 октября, воскресенье 18:00 Ювентус 2:0 Дженоа
Италия. Серия А (2012/2013)
22 тур
26 января, суббота 23:45 Ювентус 1:1 Дженоа
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Дженоа 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2011/2012)
27 тур
11 марта, воскресенье 18:00 Дженоа 0:0 Ювентус
8 тур
22 октября, суббота 22:45 Ювентус 2:2 Дженоа
Италия. Серия А (2010/2011)
32 тур
10 апреля, воскресенье 14:30 Ювентус 3:2 Дженоа
13 тур
21 ноября, воскресенье 14:30 Дженоа 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
24 тур
14 февраля, воскресенье 17:00 Ювентус 3:2 Дженоа
5 тур
24 сентября, четверг 22:45 Дженоа 2:2 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
31 тур
11 апреля, суббота 22:30 Дженоа 3:2 Ювентус
12 тур
13 ноября, четверг 22:30 Ювентус 4:1 Дженоа
Италия. Серия А (2007/2008)
27 тур
9 марта, воскресенье 22:30 Дженоа 0:2 Ювентус
8 тур
21 октября, воскресенье 22:30 Ювентус 1:0 Дженоа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 9 3 72:24 +48 87
2. Рома 38 19 13 6 54:31 +23 70
3. Лацио 38 21 6 11 71:38 +33 69
4. Фиорентина 38 18 10 10 61:46 +15 64
5. Наполи 38 18 9 11 70:54 +16 63
6. Дженоа 38 16 11 11 62:47 +15 59
7. Сампдория 38 13 17 8 48:42 +6 56
8. Интер 38 14 13 11 59:48 +11 55
9. Торино 38 14 12 12 48:45 +3 54
10. Милан 38 13 13 12 56:50 +6 52
11. Палермо 38 12 13 13 53:55 -2 49
12. Сассуоло 38 12 13 13 49:57 -8 49
13. Верона 38 11 13 14 49:65 -16 46
14. Кьево 38 10 13 15 28:41 -13 43
15. Эмполи 38 8 18 12 46:52 -6 42
16. Удинезе 38 10 11 17 43:56 -13 41
17. Аталанта 38 7 16 15 38:57 -19 37
18. Кальяри 38 8 10 20 48:68 -20 34
19. Чезена 38 4 12 22 36:73 -37 24
20. Парма * 38 6 8 24 33:75 -42 19
* - Парма: снято 7
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Парма: снято 2
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