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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Краснодар (мол)
Динамо (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 29 мая 2015
Динамо (мол)
29.05.2015, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
6 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
23'
А. Моргунов
38'
А. Максименко
44'
А. Каташевский
53'
А. Максименко
61'
А. Максименко
64'
И. Денисов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Краснодар (мол)
ГОЛ с пенальти! 6:0!
И. Денисов
64'
63'
Желтая карточка
Д. Адамов
Замена
А. Степанов
️️️️
А. Рукас
61'
ГОЛ! 5:0!
А. Максименко
61'
ГОЛ! 4:0!
А. Максименко
53'
Замена
Д. Ямщиков
️️️️
А. Каташевский
51'
Замена
А. Алтунин
️️️️
А. Каляшин
46'
Замена
Н. Канавин
️️️️
А. Иванов
46'
Замена
С. Евтушенко
️️️️
А. Моргунов
46'
Замена
Н. Майорский
️️️️
М. Кузьмин
46'
Замена
И. Зириков
️️️️
И. Лещук
46'
ГОЛ! 3:0!
А. Каташевский
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Максименко
38'
34'
Замена
Н. Гаджиев
️️️️
Л. Гогличидзе
32'
Желтая карточка
В. Брагин
ГОЛ! 1:0!
А. Моргунов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Артем Каташевский
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
14
Александр Моргунов
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
Краснодар (мол)
16
Денис Адамов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
80
Владислав Скляр
ЦЗ
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
97
Алексей Шишкин
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
11
Даур Квеквескири
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Динамо (мол)
84
Иван Зириков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
97
Антон Алтунин
ЦП
65
Даниил Ямщиков
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
67
Павел Фарафонов
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
10
Александр Сергеев
ЦП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Лещук
18
Морозов
8
Каляшин
17
Иванов
6
Рукас
27
Денисов
18
Каташевский
17
Горбунов
14
Моргунов
6
Кузьмин
96
Максименко
4-1-1-3-1
16
Адамов
80
Скляр
92
Тахмазов
77
Старков
3
Гогличидзе
64
Ланин
97
Шишкин
11
Квеквескири
70
Григорян
72
Батютин
11
Брагин
8
Каляшин
97
Алтунин
97
Алтунин
8
Каляшин
18
Каташевский
65
Ямщиков
65
Ямщиков
18
Каташевский
17
Иванов
85
Канавин
85
Канавин
17
Иванов
6
Рукас
91
Степанов
91
Степанов
6
Рукас
14
Моргунов
2
Евтушенко
2
Евтушенко
14
Моргунов
6
Кузьмин
89
Майорский
89
Майорский
6
Кузьмин
31
Лещук
84
Зириков
84
Зириков
31
Лещук
3
Гогличидзе
97
Гаджиев
97
Гаджиев
3
Гогличидзе
Остались в запасе
Динамо (мол)
Краснодар (мол)
67
Павел Фарафонов
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
1
Станислав Черчесов
ВР
10
Александр Сергеев
ЦП
78
Денис Кавлинов
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Остались в запасе
67
Павел Фарафонов
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
1
Станислав Черчесов
ВР
Остались в запасе
10
Александр Сергеев
ЦП
78
Денис Кавлинов
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Статистика матча Динамо (мол) - Краснодар (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Пётр Мирошниченко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
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