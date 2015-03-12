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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Урал (мол)
Краснодар (мол) - Урал (мол): обзор матча 12 марта 2015
Краснодар (мол)
12.03.2015, четверг, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
1 : 0
Завершен
Урал (мол)
35'
Д. Воробьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Урал (мол)
Замена
А. Мальцев
️️️️
Д. Воробьев
90'
Замена
И. Черчесов
️️️️
И. Борисов
86'
83'
Замена
Д. Чернов
️️️️
Д. Давлетшин
Замена
П. Марушко
️️️️
А. Батютин
82'
Желтая карточка
Д. Воробьев
73'
Замена
А. Агеев
️️️️
И. Жигулев
70'
65'
Желтая карточка
Р. Нисафутдинов
65'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
М. Филиппов
62'
Замена
А. Бабушкин
️️️️
С. Серченков
62'
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
Э. Гулиев
Замена
И. Белоус
️️️️
Н. Гаджиев
55'
46'
Замена
Н. Дурандин
️️️️
Д. Фомин
46'
Замена
А. Дорожинский
️️️️
Д. Дорожкин
38'
Желтая карточка
А. Кашкаров
ГОЛ! 1:0!
Д. Воробьев
35'
30'
Желтая карточка
Д. Давлетшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
96
Илья Борисов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
93
Антон Мальцев
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
90
Инал Черчесов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
53
Павел Марушко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
95
Александр Бабушкин
ЦФ
4-1-2-1-2
78
Кавлинов
3
Гогличидзе
81
Нестеренко
5
Стежко
2
Черов
64
Ланин
96
Борисов
10
Жигулев
72
Батютин
10
Воробьев
97
Гаджиев
1-5-2-2
97
Шубин
17
Фомин
55
Шумихин
53
Нисафутдинов
94
Кашкаров
27
Чудин
42
Филиппов
8
Серченков
95
Давлетшин
13
Дорожкин
71
Гулиев
96
Борисов
90
Черчесов
90
Черчесов
96
Борисов
72
Батютин
53
Марушко
53
Марушко
72
Батютин
10
Жигулев
76
Агеев
76
Агеев
10
Жигулев
10
Воробьев
93
Мальцев
93
Мальцев
10
Воробьев
97
Гаджиев
24
Белоус
24
Белоус
97
Гаджиев
17
Фомин
81
Дурандин
81
Дурандин
17
Фомин
8
Серченков
95
Бабушкин
95
Бабушкин
8
Серченков
42
Филиппов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
42
Филиппов
71
Гулиев
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
71
Гулиев
13
Дорожкин
32
Дорожинский
32
Дорожинский
13
Дорожкин
95
Давлетшин
4
Чернов
4
Чернов
95
Давлетшин
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Урал (мол)
37
Александр Лузин
ЦЗ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
74
Даниил Фомин
ОП
Главный тренер
Максим Пряников
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
37
Александр Лузин
ЦЗ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
74
Даниил Фомин
ОП
Остались в запасе
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Краснодар (мол) - Урал (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Орел
(Кропоткин)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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