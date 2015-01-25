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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Севилья
Валенсия - Севилья: обзор матча 25 января 2015
Валенсия
25.01.2015, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
3 : 1
Завершен
Севилья
18'
Д. Парехо (П)
32'
Д. Парехо
56'
Х. Фуэго
36'
К. Бакка (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Севилья
Желтая карточка
Н. Отаменди
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
В. Иборра
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
90'
+1
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Родриго
89'
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Негредо
84'
80'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Н. Пареха
Замена
Л. Орбан
️️️️
А. Гомеш
80'
71'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
66'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
65'
Желтая карточка
Витоло
65'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Витоло
59'
Желтая карточка
Э. Банега
ГОЛ! 3:1!
Х. Фуэго
Пас отдал
Родриго
56'
Желтая карточка
Э. Перес
43'
41'
Пенальти не реализован!
К. Бакка
Желтая карточка
Ж. Канселу
40'
Желтая карточка
Х. Фуэго
36'
36'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Бакка
Желтая карточка
Д. Парехо
32'
ГОЛ! 2:0!
Д. Парехо
Пас отдал
Э. Перес
32'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Парехо
18'
17'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Севилья
34
Бету
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-4-2
25
Алвес
14
Гайя
13
Мустафи
30
Отаменди
20
Канселу
20
Гомеш
18
Фуэго
33
Перес
10
Парехо
19
Родриго
21
Негредо
3-1-3-1-2
34
Бету
23
Коке
90
Фигейраш
2
Пареха
20
Крыховяк
11
Банега
23
Карришу
10
Иборра
7
Витоло
70
Бакка
10
Деулофеу
20
Гомеш
6
Орбан
6
Орбан
20
Гомеш
19
Родриго
7
Де Пауль
7
Де Пауль
19
Родриго
21
Негредо
9
Алькасер
9
Алькасер
21
Негредо
7
Витоло
4
Суарес
4
Суарес
7
Витоло
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
2
Пареха
10
Аспас
10
Аспас
2
Пареха
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Валенсия - Севилья
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Месталья
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