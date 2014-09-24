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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Атлетико
Альмерия - Атлетико: обзор матча 24 сентября 2014
Альмерия
24.09.2014, среда, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
60'
Ж. Миранда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Атлетико
Желтая карточка
Ф. Сориано
89'
85'
Желтая карточка
Р. Гарсия
84'
Замена
Габи
️️️️
А. Туран
78'
Желтая карточка
Д. Годин
75'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Замена
Э. Мендес
️️️️
В. Силва
74'
69'
Замена
А. Черчи
️️️️
А. Гризманн
Желтая карточка
М. дос Сантос
65'
Замена
Тьеви
️️️️
Т. Хемед
64'
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Ф. Велес
64'
60'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Миранда
Пас отдал
Коке
46'
Замена
С. Ньигес
️️️️
М. Суарес
36'
Желтая карточка
Г. Сикейра
33'
Желтая карточка
М. Суарес
7'
Желтая карточка
А. Туран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
23
Рубен
ВР
2
Мане
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
12
Рамон Азиз
ОП
12
Верса
(К)
ЦП
19
Джонатан Зонго
ПП
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛП
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Рауль Гарсия
(К)
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Альмерия
23
Хулиан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
23
Тьеви
ПВ
10
Тирасил Дангда
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
3-3-2-1-1
23
Рубен
5
Трухильо
15
дос Сантос
4
Фран Велес
2
Мане
12
Азиз
23
Наварро
12
Верса
19
Зонго
11
Силва
10
Хемед
3-2-3-2
13
Мойя
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
6
Сикейра
5
Тиагу
6
Коке
66
Туран
7
Гризманн
14
Гарсия
4
Фран Велес
23
Сориано
23
Сориано
4
Фран Велес
11
Силва
7
Мендес
7
Мендес
11
Силва
10
Хемед
23
Тьеви
23
Тьеви
10
Хемед
66
Туран
14
Габи
14
Габи
66
Туран
4
Суарес
8
Ньигес
8
Ньигес
4
Суарес
7
Гризманн
7
Черчи
7
Черчи
7
Гризманн
Остались в запасе
Альмерия
Атлетико
10
Тирасил Дангда
ЦФ
23
Хулиан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
10
Тирасил Дангда
ЦФ
23
Хулиан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
7
Кике
ЦФ
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Альмерия - Атлетико
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Медитерранео
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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