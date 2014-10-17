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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Высочина
Баник - Высочина: обзор матча 17 октября 2014
Баник
17.10.2014, пятница, 22:15
Чехия. Синот Лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Высочина
Матч
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Статистика матча Баник - Высочина
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Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
- : -
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Словацко
2 : 2
19.09.2026
Баник
Высочина
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Высочина
0 : 2
26.05.2018
Карвина
Чехия. Синот Лига, 29 тур
Зброевка
0 : 0
19.05.2018
Высочина
Чехия. Синот Лига, 28 тур
Высочина
0 : 1
11.05.2018
Спарта
Чехия. Синот Лига, 27 тур
Слован
1 : 3
05.05.2018
Высочина
Чехия. Синот Лига, 26 тур
Высочина
0 : 0
27.04.2018
Млада Болеслав
Информация о матче
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Баник
Высочина
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
РПЛ сделала заявление по газону на стадионе «Фишт»: матч «Сочи» – «Спартак» могут перенести
2023.08.28 17:59
2
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
РПЛ сделала заявление по газону на стадионе «Фишт»: матч «Сочи» – «Спартак» могут перенести
2023.08.28 17:59
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Левников на «Урал» – «Спартак» и другие судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ
2023.08.10 13:23
13
Зарема объяснила, почему ей неприятен Кокорин: «У него зенитовское и сочинское прошлое»
2022.12.06 13:25
8
Юсупов: «Кокорин и Дзюба будут вишенками на торте в «Сочи»
2022.11.09 13:39
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Петербуржец Левников обслужит матч ЦСКА – «Рубин»
2022.03.16 20:53
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