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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Шахтер
Днепр - Шахтер: обзор матча 23 мая 2015
Днепр
23.05.2015, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Шахтер
22'
Матеус
64'
Р. Безус
81'
В. Лучкевич
7'
А. Тейшейра
27'
А. Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Шахтер
90'
+4
Вторая желтая
Я. Ракицкий
ГОЛ! 3:2!
В. Лучкевич
Пас отдал
Б. Гама
81'
80'
Желтая карточка
В. Нем
Замена
Д. Баланюк
️️️️
Матеус
79'
75'
Замена
Дентиньо
️️️️
Бернард
70'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Желтая карточка
Р. Безус
69'
Замена
В. Лучкевич
️️️️
А. Близниченко
69'
65'
Замена
В. Нем
️️️️
Марлос
ГОЛ! 2:2!
Р. Безус
Пас отдал
А. Близниченко
64'
Замена
А. Васильев
️️️️
С. Горбунов
58'
48'
Желтая карточка
Фред
45'
+3
Желтая карточка
Т. Степаненко
Желтая карточка
Е. Шахов
41'
38'
Желтая карточка
А. Тейшейра
36'
Желтая карточка
Илсиньо
27'
ГОЛ! 1:2!
А. Тейшейра
Пас отдал
Илсиньо
ГОЛ! 1:1!
Матеус
22'
9'
Замена
Илсиньо
️️️️
Д. Срна
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Тейшейра
Пас отдал
Бернард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
2
Александру Влад
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
5
Валерий Федорчук
ЦП
97
Денис Баланюк
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
77
Илсиньо
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
3-2-3-1-1
27
Лаштувка
20
Горбунов
18
Гуйе
5
Сваток
2
Влад
19
Ксенз
28
Шахов
90
Безус
16
Гама
7
Близниченко
99
Матеус
4-1-1-3-1
1
Каниболоцкий
33
Срна
27
Кривцов
44
Ракицкий
31
Исмаили
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
11
Тейшейра
11
Бернард
20
Гладкий
20
Горбунов
27
Васильев
27
Васильев
20
Горбунов
7
Близниченко
7
Лучкевич
7
Лучкевич
7
Близниченко
99
Матеус
97
Баланюк
97
Баланюк
99
Матеус
11
Бернард
31
Дентиньо
31
Дентиньо
11
Бернард
33
Срна
77
Илсиньо
77
Илсиньо
33
Срна
10
Марлос
18
Нем
18
Нем
10
Марлос
Остались в запасе
Днепр
Шахтер
90
Александр Мигунов
ЦЗ
71
Денис Бойко
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
30
Андрей Пятов
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
90
Александр Мигунов
ЦЗ
71
Денис Бойко
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Днепр - Шахтер
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Днепр-Арена
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