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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Сьон
Вадуц - Сьон: обзор матча 28 сентября 2014
Вадуц
28.09.2014, воскресенье, 15:45
Швейцария. Суперлига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Сьон
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Статистика матча Вадуц - Сьон
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Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 14 тур
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- : -
22.11.2026
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31.10.2026
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20.09.2026
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
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19.09.2026
Цюрих
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