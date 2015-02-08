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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - ПСЖ
Лион - ПСЖ: обзор матча 08 февраля 2015
Лион
08.02.2015, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
30'
К. Н'Жи
67'
З. Ибрагимович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - ПСЖ
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Й. Гуркюфф
88'
Замена
Я. Бензия
️️️️
К. Н'Жи
81'
79'
Желтая карточка
Й. Кабай
78'
Замена
Й. Кабай
️️️️
Э. Кавани
74'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Л. Моура
Желтая карточка
М. Гоналон
68'
67'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
С. Умтити
66'
Желтая карточка
Л. Роуз
65'
Замена
А. Мвуэмба
️️️️
Д. Ферри
63'
42'
Желтая карточка
Э. Кавани
ГОЛ! 1:0!
К. Н'Жи
Пас отдал
Н. Фекир
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
25
Максим Гоналон
(К)
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Главный тренер
Юбер Фурнье
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
4-1-2-3
1
Лопеш
12
Бедимо
31
Роуз
14
Умтити
13
Жалле
25
Гоналон
8
Толиссо
4
Ферри
10
Фекир
8
Гуркюфф
9
Н'Жи
4-3-1-2
46
Сиригу
5
Маркиньос
4
Луис
3
Силва
17
Максвелл
8
Матюиди
8
Мотта
6
Верратти
7
Моура
10
Кавани
11
Ибрагимович
8
Гуркюфф
18
Геззаль
18
Геззаль
8
Гуркюфф
9
Н'Жи
8
Бензия
8
Бензия
9
Н'Жи
4
Ферри
7
Мвуэмба
7
Мвуэмба
4
Ферри
10
Кавани
29
Кабай
29
Кабай
10
Кавани
7
Моура
22
Лавесси
22
Лавесси
7
Моура
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Юбер Фурнье
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Лион - ПСЖ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Жерлан
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