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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Аугсбург
Бавария - Аугсбург: обзор матча 09 мая 2015
Бавария
09.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
71'
Р. Бобадилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Аугсбург
Желтая карточка
Рафинья
90'
+1
82'
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Р. Бобадилья
77'
Желтая карточка
Х. Юнь-Хо
Замена
К. Писарро
️️️️
Т. Мюллер
74'
Замена
Рафинья
️️️️
Р. Левандовски
74'
71'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бобадилья
Пас отдал
П. Хейбьерг
46'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Х. Алтынтоп
31'
Замена
Т. Вернер
️️️️
А. Эссвайн
15'
Пенальти не реализован!
П. Верхаг
Замена
М. Нойер
️️️️
Ф. Лам
14'
Красная карточка
П. Рейна
13'
Желтая карточка
Данте
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
21
Филипп Лам
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
2
Пол Верхаг
(К)
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЛП
10
Даниэль Байер
ОП
7
Халил Алтынтоп
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
31
Доминик Кор
ПП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
24
Бернат
17
Боатенг
4
Данте
8
Вайзер
21
Лам
31
Швайнштайгер
6
Алькантара
27
Гетце
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-4-1
1
Хитц
2
Верхаг
24
Клаван
26
Хонь Юнь-Хо
21
Баба
10
Байер
31
Кор
7
Алтынтоп
8
Фойлнер
35
Эссвайн
25
Бобадилья
21
Лам
1
Нойер
1
Нойер
21
Лам
9
Левандовски
13
Рафинья
13
Рафинья
9
Левандовски
13
Мюллер
14
Писарро
14
Писарро
13
Мюллер
25
Бобадилья
13
Мельдерс
13
Мельдерс
25
Бобадилья
7
Алтынтоп
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
7
Алтынтоп
35
Эссвайн
17
Вернер
17
Вернер
35
Эссвайн
Остались в запасе
Бавария
Аугсбург
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Бавария - Аугсбург
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 16:25 (прямая)
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