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Шальке-04 - Хоффенхайм
Шальке-04 - Хоффенхайм: обзор матча 07 марта 2015
Шальке-04
07.03.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
12'
К. Фукс
41'
М. Майер
53'
М. Майер
73'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Хоффенхайм
Замена
Ж. Матип
️️️️
К. Хунтелаар
84'
82'
Замена
Н. Амири
️️️️
Ю. Полански
73'
ГОЛ! 3:1!
К. Фолланд
Пас отдал
А. Салаи
62'
Замена
А. Салаи
️️️️
С. Цубер
Замена
Л. Горецка
️️️️
М. Хегер
56'
ГОЛ! 3:0!
М. Майер
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
53'
46'
Замена
Д. Абрахам
️️️️
А. Модест
ГОЛ! 2:0!
М. Майер
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
41'
Замена
А. Учида
️️️️
К. Фукс
35'
Желтая карточка
К. Фукс
17'
ГОЛ! 1:0!
К. Фукс
Пас отдал
М. Хегер
12'
11'
Желтая карточка
Т. Штробль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Тимон Велленройтер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Велленройтер
28
Фукс
23
Айхан
5
Хеведес
22
Настасич
33
Нойштедтер
6
Хегер
10
Барнетта
7
Майер
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
3-1-3-3
1
Бауманн
4
Бичакчич
32
Бек
22
Ким Чжин-Су
5
Штробль
8
Полански
27
Швеглер
7
Цубер
31
Фолланд
9
Фирмино
27
Модест
21
Хунтелаар
32
Матип
32
Матип
21
Хунтелаар
28
Фукс
2
Учида
2
Учида
28
Фукс
6
Хегер
27
Горецка
27
Горецка
6
Хегер
8
Полански
10
Амири
10
Амири
8
Полански
27
Модест
19
Абрахам
19
Абрахам
27
Модест
7
Цубер
11
Салаи
11
Салаи
7
Цубер
Остались в запасе
Шальке-04
Хоффенхайм
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Шальке-04 - Хоффенхайм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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