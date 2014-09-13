Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Шальке-04
Боруссия М - Шальке-04: обзор матча 13 сентября 2014
Боруссия М
13.09.2014, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Шальке-04
17'
А. Хан
50'
А. Хан
56'
М. Крузе
79'
Раффаэл
52'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Шальке-04
Замена
Т. Азар
️️️️
Раффаэл
83'
ГОЛ! 4:1!
Раффаэл
79'
Замена
Б. Хргота
️️️️
М. Крузе
78'
71'
Замена
М. Фридрих
️️️️
Д. Аого
65'
Желтая карточка
К. Боатенг
63'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
М. Хегер
Желтая карточка
А. Хан
56'
ГОЛ! 3:1!
М. Крузе
Пас отдал
Раффаэл
56'
52'
ГОЛ! 2:1!
Э. Чупо-Мотинг
Желтая карточка
М. Штранцль
51'
ГОЛ! 2:0!
А. Хан
Пас отдал
М. Крузе
50'
46'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
К. Фукс
Замена
П. Херрманн
️️️️
Т. Янчке
46'
36'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
34'
Желтая карточка
М. Хегер
ГОЛ! 1:0!
А. Хан
Пас отдал
М. Крузе
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
33
Сидней Сэм
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Зоммер
17
Вендт
24
Янчке
18
Домингес
39
Штранцль
34
Джака
23
Крамер
19
Джонсон
28
Хан
11
Раффаэл
10
Крузе
4-2-2-1-1
1
Ферманн
5
Хеведес
23
Айхан
3
Аого
28
Фукс
6
Хегер
33
Нойштедтер
33
Сэм
17
Клеменс
27
Боатенг
13
Чупо-Мотинг
24
Янчке
7
Херрманн
7
Херрманн
24
Янчке
11
Раффаэл
9
Азар
9
Азар
11
Раффаэл
10
Крузе
10
Хргота
10
Хргота
10
Крузе
28
Фукс
7
Дракслер
7
Дракслер
28
Фукс
3
Аого
5
Фридрих
5
Фридрих
3
Аого
6
Хегер
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
6
Хегер
Остались в запасе
Боруссия М
Шальке-04
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Янис Бласвих
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
28
Кристиан Веткло
ВР
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Янис Бласвих
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Боруссия М - Шальке-04
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+