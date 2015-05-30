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Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)

Ростов - ЦСКА

30.05.2015, Суббота, 13:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "СПОРТ ПЛЮС" 13:15 (прямая) Россия. Премьер-лига, 30 тур Ростов - ЦСКА Молодежные команды: 3 - 1
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
6 тур
31 августа, воскресенье 13:30 ЦСКА 6:0 Ростов
Суперкубок России 2014

26 июля, суббота 21:30 ЦСКА 3:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
2 декабря, понедельник 17:00 Ростов 0:0 ЦСКА
8 тур
14 сентября, суббота 13:30 ЦСКА 1:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Ростов 3:0 ЦСКА
1 тур
21 июля, суббота 13:30 ЦСКА 1:0 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
7 мая, вторник 18:00 Ростов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 14:00 Ростов 1:1 ЦСКА
9 тур
15 мая, воскресенье 20:30 ЦСКА 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
23 тур
3 октября, воскресенье 15:00 ЦСКА 2:0 Ростов
9 тур
6 мая, четверг 16:30 Ростов 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
30 августа, воскресенье 20:30 Ростов 1:0 ЦСКА
6 тур
26 апреля, воскресенье 16:30 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
26 августа, воскресенье 15:30 ЦСКА 4:0 Ростов
8 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
28 октября, суббота 00:00 Ростов 1:2 ЦСКА
10 тур
10 июля, понедельник 00:00 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
30 октября, воскресенье 18:00 ЦСКА 2:1 Ростов
13 тур
25 июня, суббота 18:00 Ростов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
27 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
12 тур
13 августа, вторник 00:00 Ростов 3:2 ЦСКА
19 тур
9 августа, пятница 00:00 ЦСКА 5:1 Ростов
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Ростов
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 2000
24 тур
6 сентября, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
10 тур
27 мая, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Ростов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Чемпионат России 1998
27 тур
3 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Ростов
12 тур
17 июня, среда 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1997
31 тур
14 октября, вторник 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
14 тур
18 июня, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
Чемпионат России 1996
28 тур
19 сентября, четверг 00:00 Ростов 0:5 ЦСКА
11 тур
8 мая, среда 00:00 ЦСКА 4:2 Ростов
Чемпионат России 1995
27 тур
30 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
4 тур
1 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
Чемпионат России 1993
25 тур
27 августа, пятница 00:00 ЦСКА 2:3 Ростов
10 тур
6 мая, четверг 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 8 тур
8 ноября, воскресенье 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Первый этап, 3 тур
10 сентября, четверг 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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    Рейтинг: +13

    Ljexa2014 30 мая 2015, 20:44

    ЦСКА в конце собралась и забила прекрасный гол!!!

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    Рейтинг: +144

    plusnindimon > Ljexa2014 31 мая 2015, 00:22

    Опять позорить РФ в ЛЧ будут, надеюсь в групповой этап не пройдут!

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    Рейтинг: +13

    Ljexa2014 30 мая 2015, 20:43

    ЦСКА вконце собралась и забила прекрасный гол!!!

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    Рейтинг: +50

    WESTMINSTERIAN 30 мая 2015, 15:34

    Победааа!!! Да здравствует ЛЧ!

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    Рейтинг: +243

    Порядочная свинья 30 мая 2015, 15:34

    [q][/q]И все-таки они договорились с Ростовым и Краснодаром...

    Что же за футбол у нас в России такой продажный! Вроде играющие команды, а ложатся, когда надо и под кого надо...
    Аж смотреть противно! Тьфу!!!

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    Рейтинг: +50

    WESTMINSTERIAN > Порядочная свинья 30 мая 2015, 15:35

    А вы с Уфой?

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    Рейтинг: +24

    Snopik > Порядочная свинья 30 мая 2015, 15:35

    Завидуйте :)))) договариваться тоже надо уметь ))))

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    Рейтинг: +243

    Порядочная свинья > Snopik 30 мая 2015, 15:36

    В том то и дело, что в ЛЧ ЦСКА ни с кем не сможет договориться.. И опять, встречайте 1:5...

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    Рейтинг: +24

    Snopik > Порядочная свинья 30 мая 2015, 15:38

    Лучше уж играть и, набираться опыта в ЛЧ или в ЛЕ чем не там не там не выступать :))

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    Рейтинг: +243

    Порядочная свинья > Snopik 30 мая 2015, 15:40

    Кому в ЦСКА опыта набираться???
    Игнашевичу и братьям-пенсионерам?
    Это был последний более-менее сезон, сильное поколение армейцев непоправимо сдает...

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    Рейтинг: +24

    Snopik > Порядочная свинья 30 мая 2015, 15:44

    ну это мы посмотрим в ЛЧ )))) ЦСКА еще всех удивит там :))) в положительном смысле )))

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    Рейтинг: +492

    забайкальский армеец 30 мая 2015, 15:27

    Ура! Гинер всех купил!

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    Рейтинг: +968

    Riot Zero 30 мая 2015, 15:26

    Продали матч .уки, Плетикоса засеменил, ногу что ли подбирал под прыжок .род.

    0
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    Рейтинг: +114

    ФорвардЪ 30 мая 2015, 15:25

    всех с хорошим результатом! благодарю всех недоброжелателей ЦСКА которые болели против нас, спасибо вам за ваше боление!

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    Рейтинг: +23

    isamsn 30 мая 2015, 15:25

    Молодцы!!!Сыграли красиво и Ростов не обидели...

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    Рейтинг: +492

    забайкальский армеец 30 мая 2015, 15:22

    Опять швед выручает команду.

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    Рейтинг: +13

    Муравьедъ 30 мая 2015, 15:22

    не вижу красного в форме ЦСКА. Сине белые цвета Израиля. Деньги. 3-и не назначенных пенальти в ворота сине-белых Динамо. И Гинер с Натхо срубили кэш.

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    Рейтинг: +24

    Snopik > Муравьедъ 30 мая 2015, 15:23

    Естественно , это Гинер все купил , кто бы сомнивался ахаха :))

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