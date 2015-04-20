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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Ростов - Торпедо

20.04.2015, Понедельник, 19:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "Наш футбол" 19:15 (прямая) Россия. Премьер-лига, 24 тур Ростов - Торпедо Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
14 тур
22 ноября, суббота 14:15 Торпедо 2:1 Ростов
Россия. Первый дивизион 2008
29 тур
26 августа, вторник 18:30 Ростов 1:0 Торпедо
9 тур
5 мая, понедельник 19:00 Торпедо 0:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
16 сентября, суббота 00:00 Торпедо 0:2 Ростов
4 тур
8 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 Торпедо
1 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Торпедо 3:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
30 тур
12 ноября, пятница 00:00 Торпедо 4:1 Ростов
1 тур
13 марта, суббота 00:00 Ростов 0:4 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Ростов 0:0 Торпедо
1 тур
15 марта, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
23 июля, вторник 00:00 Ростов 0:1 Торпедо
13 тур
2 июля, вторник 00:00 Торпедо 0:1 Ростов
Чемпионат России 2001
27 тур
9 октября, вторник 00:00 Ростов 5:2 Торпедо
13 тур
16 июня, суббота 00:00 Торпедо 2:1 Ростов
Чемпионат России 2000
22 тур
19 августа, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Ростов
8 тур
13 мая, суббота 00:00 Ростов 0:1 Торпедо
Чемпионат России 1999
26 тур
2 октября, суббота 00:00 Торпедо 1:2 Ростов
12 тур
23 июня, среда 00:00 Ростов 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 3:1 Ростов
14 тур
24 июня, среда 00:00 Ростов 2:3 Торпедо
Чемпионат России 1997
27 тур
13 сентября, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Ростов
10 тур
17 мая, суббота 00:00 Ростов 1:1 Торпедо
Чемпионат России 1996
19 тур
27 июля, суббота 00:00 Ростов 2:2 Торпедо
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Ростов
Чемпионат России 1995
26 тур
23 сентября, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Ростов
6 тур
13 мая, суббота 00:00 Ростов 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1993
19 тур
9 июля, пятница 00:00 Ростов 0:1 Торпедо
3 тур
20 марта, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Ростов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 13 тур
9 июля, четверг 00:00 Ростов 2:1 Торпедо
Первый этап, 5 тур
22 апреля, среда 00:00 Торпедо 1:1 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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