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РПЛ 2026/2027
Арсенал - Кубань (ЛФЛ)
Арсенал - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 30 августа 2014
Арсенал
30.08.2014, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
85'
Г. Букур
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Кубань (ЛФЛ)
89'
Желтая карточка
Г. Букур
Желтая карточка
С. Игнатьев
88'
85'
ГОЛ! 0:1!
Г. Букур
Желтая карточка
А. Базанов
84'
Замена
С. Игнатьев
️️️️
А. Кутьин
78'
77'
Замена
А. Хубулов
️️️️
В. Игнатьев
Замена
А. Базанов
️️️️
А. Малоян
67'
63'
Замена
В. Кулик
️️️️
М. Рабиу
56'
Замена
Г. Букур
️️️️
Л. Мельгарехо
Пенальти не реализован!
А. Кутьин
55'
Замена
С. Маслов
️️️️
В. Рыжков
39'
Желтая карточка
И. Лозенков
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
18
Младен Кашчелан
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
0
Артур Малоян
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
10
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
77
Шарль Каборе
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
99
Данило
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
55
Владислав Кулик
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
4-1-3-2
1
Филимонов
4
Васильев
14
Лозенков
19
Осипов
22
Ершов
90
Лях
18
Кашчелан
28
Рыжков
0
Малоян
10
Кузнецов
48
Кутьин
3-3-2-1-1
31
Беленов
20
Игнатьев
44
Шунич
2
Шандао
38
Ещенко
19
Рабиу
8
Бугаев
77
Каборе
10
Мельгарехо
71
Попов
99
Данило
48
Кутьин
27
Игнатьев
27
Игнатьев
48
Кутьин
28
Рыжков
14
Маслов
14
Маслов
28
Рыжков
0
Малоян
11
Базанов
11
Базанов
0
Малоян
10
Мельгарехо
11
Букур
11
Букур
10
Мельгарехо
19
Рабиу
55
Кулик
55
Кулик
19
Рабиу
20
Игнатьев
88
Хубулов
88
Хубулов
20
Игнатьев
Остались в запасе
Арсенал
Кубань (ЛФЛ)
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
45
Максим Вотинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Арсенал - Кубань (ЛФЛ)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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