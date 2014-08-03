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Кубань (ЛФЛ) - Уфа
Кубань (ЛФЛ) - Уфа: обзор матча 03 августа 2014
Кубань (ЛФЛ)
03.08.2014, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
18'
В. Игнатьев
76'
И. Попов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Уфа
Желтая карточка
А. Ещенко
90'
+4
90'
+2
Вторая желтая
П. Степанец
88'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
Д. Карлос
Замена
А. Тлисов
️️️️
М. Рабиу
86'
80'
Замена
А. Васильев
️️️️
Д. Голубов
Замена
Г. Букур
️️️️
Данило
79'
Желтая карточка
И. Попов
77'
ГОЛ! 2:0!
И. Попов
Пас отдал
М. Рабиу
76'
Замена
Секу
️️️️
А. Хубулов
71'
62'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
В. Галиулин
Желтая карточка
В. Кулик
45'
25'
Желтая карточка
М. Тишкин
ГОЛ! 1:0!
В. Игнатьев
Пас отдал
Данило
18'
14'
Желтая карточка
П. Степанец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
55
Владислав Кулик
ОП
71
Ивелин Попов
АП
99
Данило
ПП
88
Арсен Хубулов
ЦФ
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
44
Максим Тишкин
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Марсиньо
ПП
85
Дмитрий Голубов
(К)
ЦФ
11
Диего Карлос
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
26
Секу
ПП
Уфа
23
Артем Леонов
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
6
Виллиам
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
3-4-1-1-1
31
Беленов
38
Ещенко
44
Шунич
2
Шандао
15
Жавнерчик
19
Рабиу
55
Кулик
20
Игнатьев
99
Данило
71
Попов
88
Хубулов
4-2-2-2
16
Веремко
26
Браун Форбс
3
Аликин
4
Степанец
44
Тишкин
29
Пауревич
13
Засеев
10
Марсиньо
21
Галиулин
11
Карлос
85
Голубов
99
Данило
11
Букур
11
Букур
99
Данило
19
Рабиу
8
Тлисов
8
Тлисов
19
Рабиу
88
Хубулов
26
Секу
26
Секу
88
Хубулов
21
Галиулин
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
21
Галиулин
11
Карлос
70
Сафрониди
70
Сафрониди
11
Карлос
85
Голубов
17
Васильев
17
Васильев
85
Голубов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Уфа
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
23
Артем Леонов
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
6
Виллиам
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
Остались в запасе
23
Артем Леонов
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
6
Виллиам
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Уфа
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:15 (прямая)
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