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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Анжи
Оренбург - Анжи: обзор матча 03 августа 2014
Оренбург
03.08.2014, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
8'
К. Ахмедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Анжи
Замена
М. Барсов
️️️️
Д. Кабутов
90'
+1
85'
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
Замена
Д. Андреев
️️️️
М. Яковлев
84'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Х. Аппаев
82'
80'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Г. Чиркин
74'
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Митришев
46'
Замена
В. Кичин
️️️️
К. Агаларов
34'
Желтая карточка
М. Митришев
Замена
В. Парняков
️️️️
В. Афонин
18'
17'
Желтая карточка
К. Агаларов
ГОЛ! 1:0!
К. Ахмедов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
9
Максим Яковлев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-4-1
98
Абакумов
2
Полуяхтов
70
Кабутов
58
Ойеволе
12
Малых
8
Афонин
9
Яковлев
30
Друзин
3
Ахмедов
23
Бреев
14
Аппаев
4-4-1-1
41
Кержаков
7
Агаларов
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
2
Аравин
20
Мутари
92
Чуперка
78
Максимов
8
Чиркин
95
Митришев
9
Асильдаров
9
Яковлев
15
Андреев
15
Андреев
9
Яковлев
8
Афонин
10
Парняков
10
Парняков
8
Афонин
70
Кабутов
14
Барсов
14
Барсов
70
Кабутов
14
Аппаев
22
Кобялко
22
Кобялко
14
Аппаев
7
Агаларов
2
Кичин
2
Кичин
7
Агаларов
8
Чиркин
99
Абдулавов
99
Абдулавов
8
Чиркин
95
Митришев
28
Сердеров
28
Сердеров
95
Митришев
Остались в запасе
Оренбург
Анжи
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
55
Александр Криворучко
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Анжи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Газовик
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