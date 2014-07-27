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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Волгарь
Анжи - Волгарь: обзор матча 27 июля 2014
Анжи
27.07.2014, воскресенье, 20:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
2 : 0
Завершен
Волгарь
48'
И. Максимов
90+5'
А. Мутари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Волгарь
ГОЛ! 2:0!
А. Мутари
Пас отдал
И. Абдулавов
90'
+5
Замена
Эвертон
️️️️
И. Максимов
90'
+3
Замена
В. Кичин
️️️️
В. Чуперка
88'
87'
Пенальти не реализован!
О. Алейник
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Ш. Асильдаров
81'
74'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Кириленко
66'
Замена
Т. Букия
️️️️
Б. Петрович
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Митришев
66'
62'
Замена
Р. Болов
️️️️
Д. Ахба
ГОЛ! 1:0!
И. Максимов
48'
33'
Замена
А. Догузов
️️️️
Э. Зураев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
78
Илья Максимов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
34
Олег Алейник
ЛП
33
Денис Кириленко
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
2
Аслан Догузов
ЦЗ
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
10
Темури Букия
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
4-4-1-1
41
Кержаков
2
Аравин
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
7
Агаларов
78
Максимов
8
Чиркин
92
Чуперка
20
Мутари
95
Митришев
9
Асильдаров
4-5-1
71
Бучнев
7
Зураев
71
Денисов
2
Жиров
32
Терехов
15
Коломийченко
33
Кириленко
11
Петрович
33
Кренделев
34
Алейник
20
Ахба
92
Чуперка
2
Кичин
2
Кичин
92
Чуперка
78
Максимов
4
Эвертон
4
Эвертон
78
Максимов
95
Митришев
28
Сердеров
28
Сердеров
95
Митришев
9
Асильдаров
99
Абдулавов
99
Абдулавов
9
Асильдаров
7
Зураев
2
Догузов
2
Догузов
7
Зураев
11
Петрович
10
Букия
10
Букия
11
Петрович
33
Кириленко
19
Байрамян
19
Байрамян
33
Кириленко
20
Ахба
88
Болов
88
Болов
20
Ахба
Остались в запасе
Анжи
Волгарь
55
Александр Криворучко
ВР
17
Шариф Мухаммад
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
88
Степан Сикач
ВР
13
Александр Алхазов
ЦФ
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
17
Шариф Мухаммад
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
Остались в запасе
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
88
Степан Сикач
ВР
13
Александр Алхазов
ЦФ
Статистика матча Анжи - Волгарь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Анжи-Арена
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