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Зюлте-Варегем - Завиша
Зюлте-Варегем - Завиша: обзор матча 17 июля 2014
Зюлте-Варегем
17.07.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Завиша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зюлте-Варегем - Завиша
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Завиша
Польша. Кубок, 1/2 финала
Завиша
0 : 1
08.04.2026
Гурник
Польша. Кубок, 1/4 финала
Завиша
1 : 1
04.03.2026
Хойничанка
Товарищеские матчи
Динамо
1 : 1
15.02.2016
Завиша
Товарищеские матчи
Спартак
0 : 0
30.01.2015
Завиша
Лига Европы, 2 раунд
Завиша
1 : 3
24.07.2014
Зюлте-Варегем
Информация о матче
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Зюлте-Варегем
Завиша
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Кубок Польши. «Легия» Черчесова вышла в финал
2016.04.06 22:00
3
Кубок Польши. «Легия» разгромила «Завишу»
2016.03.16 23:01
2
Товарищеский матч. «Амкар» проиграл «Завише»
2016.02.18 21:41
«Амкар» в четверг сыграет с польской «Завишей»
2016.02.18 09:53
Кобелев: «Завиша» оказалась очень «колючим» соперником»
2016.02.16 07:56
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