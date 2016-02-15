Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Завиша
Динамо - Завиша: обзор матча 15 февраля 2016
Динамо
15.02.2016, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Завиша
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо - Завиша
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Завиша
Польша. Кубок, 1/2 финала
Завиша
0 : 1
08.04.2026
Гурник
Польша. Кубок, 1/4 финала
Завиша
1 : 1
04.03.2026
Хойничанка
Товарищеские матчи
Динамо
1 : 1
15.02.2016
Завиша
Товарищеские матчи
Спартак
0 : 0
30.01.2015
Завиша
Лига Европы, 2 раунд
Завиша
1 : 3
24.07.2014
Зюлте-Варегем
Информация о матче
Стадион:
ВТБ Арена
Новости команд
Все
Динамо
Завиша
Реакция Мостового на конфликт Карпина с «Динамо»
14:38
1
Тюкавин – о конфликте с Глушенковым: «Ему все до лампочки»
12:56
7
Карпин поставил точку в разговорах о конфликте с «Динамо»
10:18
7
Выявлены клубы РПЛ, к которым судьи относятся строже и мягче всех
Вчера, 18:53
5
Карпина обвинили в попытке отвлечь внимание от другого скандала ситуацией с Осипенко
Вчера, 13:39
5
Реакция Мостового на конфликт Карпина с «Динамо»
14:38
1
Тюкавин – о конфликте с Глушенковым: «Ему все до лампочки»
12:56
7
Карпин поставил точку в разговорах о конфликте с «Динамо»
10:18
7
Выявлены клубы РПЛ, к которым судьи относятся строже и мягче всех
Вчера, 18:53
5
Карпина обвинили в попытке отвлечь внимание от другого скандала ситуацией с Осипенко
Вчера, 13:39
5
Кубок Польши. «Легия» Черчесова вышла в финал
2016.04.06 22:00
3
Кубок Польши. «Легия» разгромила «Завишу»
2016.03.16 23:01
2
Товарищеский матч. «Амкар» проиграл «Завише»
2016.02.18 21:41
«Амкар» в четверг сыграет с польской «Завишей»
2016.02.18 09:53
Кобелев: «Завиша» оказалась очень «колючим» соперником»
2016.02.16 07:56
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+