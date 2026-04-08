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Расписание матчей
Польша. Кубок
Завиша - Гурник
Завиша - Гурник: обзор матча 08 апреля 2026
Завиша
08.04.2026, среда, 19:00
Польша. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Гурник
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Завиша - Гурник
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Информация о матче
Стадион:
Гурник
Посещаемость:
20000
Новости команд
Все
Завиша
Гурник
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
29 мая 2025, 15:16
10
Официально: Подольски – новый игрок «Гурника»
6 июля 2021, 15:51
3
36-летний Подольски ведет переговоры с польским «Гурником»
5 июля 2021, 08:38
1
Агент Вишневски: «К игроку есть интерес из России, Германии, Италии»
25 мая 2021, 16:40
1
«Локомотив» и «Краснодар» интересуются польским защитником Вишневски
24 мая 2021, 12:20
Кубок Польши. «Легия» Черчесова вышла в финал
6 апреля 2016, 22:00
3
Кубок Польши. «Легия» разгромила «Завишу»
16 марта 2016, 23:01
2
Товарищеский матч. «Амкар» проиграл «Завише»
18 февраля 2016, 21:41
«Амкар» в четверг сыграет с польской «Завишей»
18 февраля 2016, 09:53
Кобелев: «Завиша» оказалась очень «колючим» соперником»
16 февраля 2016, 07:56
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
29 мая 2025, 15:16
10
Официально: Подольски – новый игрок «Гурника»
6 июля 2021, 15:51
3
36-летний Подольски ведет переговоры с польским «Гурником»
5 июля 2021, 08:38
1
Агент Вишневски: «К игроку есть интерес из России, Германии, Италии»
25 мая 2021, 16:40
1
«Локомотив» и «Краснодар» интересуются польским защитником Вишневски
24 мая 2021, 12:20
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Последние матчи
Все
Завиша
Гурник
Польша. Экстракласа, 34 тур
Гурник
6 : 2
23.05.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 33 тур
Висла Плоцк
0 : 1
16.05.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 31 тур
Арка
0 : 0
13.05.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 32 тур
Гурник
0 : 2
09.05.2026
Заглембе
Польша. Кубок, Финал
Гурник
2 : 0
02.05.2026
Ракув
Польша. Кубок, 1/2 финала
Завиша
0 : 1
08.04.2026
Гурник
Польша. Кубок, 1/4 финала
Завиша
1 : 1
04.03.2026
Хойничанка
Товарищеские матчи,
Динамо
1 : 1
15.02.2016
Завиша
Товарищеские матчи,
Спартак
0 : 0
30.01.2015
Завиша
Лига Европы, 2 раунд
Завиша
1 : 3
24.07.2014
Зюлте-Варегем
Польша. Экстракласа, 34 тур
Гурник
6 : 2
23.05.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 33 тур
Висла Плоцк
0 : 1
16.05.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 31 тур
Арка
0 : 0
13.05.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 32 тур
Гурник
0 : 2
09.05.2026
Заглембе
Польша. Кубок, Финал
Гурник
2 : 0
02.05.2026
Ракув
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