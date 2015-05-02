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Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич: обзор матча 02 мая 2015
Манчестер Юнайтед
02.05.2015, суббота, 19:30
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
63'
Й. Ольссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
89'
Замена
А. Уисдом
️️️️
К. Гарднер
Замена
Р. Фалькао
️️️️
П. МакНэйр
84'
80'
Замена
Б. Идейе
️️️️
С. Бераино
76'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Ю. Мулумбу
Пенальти не реализован!
Р. ван Перси
74'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Д. Блинд
63'
63'
ГОЛ! 0:1!
Й. Ольссон
Пас отдал
К. Брант
Желтая карточка
П. МакНэйр
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Вест Бромвич
13
Джек Роуз
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
4-3-1-2
43
Де Хеа
17
Блинд
6
Смоллинг
17
МакНэйр
15
Янг
25
Феллайни
21
Эррера
25
Валенсия
64
Мата
32
ван Перси
32
Руни
4-5-1
13
Майхилл
15
Доусон
13
Ольссон
36
Маколи
15
Лескотт
24
Флетчер
11
Брант
8
Гарднер
22
Якоб
21
Мулумбу
38
Бераино
17
Блинд
11
Ди Мария
11
Ди Мария
17
Блинд
17
МакНэйр
9
Фалькао
9
Фалькао
17
МакНэйр
8
Гарднер
14
Уисдом
14
Уисдом
8
Гарднер
21
Мулумбу
22
Бэйрд
22
Бэйрд
21
Мулумбу
38
Бераино
12
Идейе
12
Идейе
38
Бераино
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
26
Виктор Вальдес
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
20
Каллум МакМанаман
ПВ
13
Джек Роуз
ВР
29
Стефан Сессеньон
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
13
Джек Роуз
ВР
29
Стефан Сессеньон
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Олд Траффорд
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