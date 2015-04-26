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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)

Арсенал - Челси

26.04.2015, Воскресенье, 18:00 мск Лондон, стадион Эмирейтс Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 17:25 (прямая) Англия. Премьер-Лига, 34 тур Арсенал - Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
7 тур
5 октября, воскресенье 17:20 Челси 2:0 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
31 тур
22 марта, суббота 16:45 Челси 6:0 Арсенал
17 тур
23 декабря, понедельник 23:59 Арсенал 0:0 Челси
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
4 раунд
29 октября, вторник 23:45 Арсенал 0:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
20 января, воскресенье 17:30 Челси 2:1 Арсенал
6 тур
29 сентября, суббота 15:45 Арсенал 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
35 тур
21 апреля, суббота 15:45 Арсенал 0:0 Челси
10 тур
29 октября, суббота 15:45 Челси 3:5 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
19 тур
27 декабря, понедельник 23:00 Арсенал 3:1 Челси
7 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Арсенал
14 тур
29 ноября, воскресенье 19:00 Арсенал 0:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
36 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Арсенал 1:4 Челси
15 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Челси 1:2 Арсенал
Англия. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
18 апреля, суббота 20:15 Арсенал 1:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
23 марта, воскресенье 19:00 Челси 2:1 Арсенал
17 тур
16 декабря, воскресенье 19:00 Арсенал 1:0 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 26 9 3 73:32 +41 87
2. Манчестер Сити 38 24 7 7 83:38 +45 79
3. Арсенал 38 22 9 7 71:36 +35 75
4. Манчестер Юн 38 20 10 8 62:37 +25 70
5. Тоттенхэм 38 19 7 12 58:53 +5 64
6. Ливерпуль 38 18 8 12 52:48 +4 62
7. Саутгемптон 38 18 6 14 54:33 +21 60
8. Суонси 38 16 8 14 46:49 -3 56
9. Сток Сити 38 15 9 14 48:45 +3 54
10. Кристал Пэлас 38 13 9 16 47:51 -4 48
11. Эвертон 38 12 11 15 48:50 -2 47
12. Вест Хэм 38 12 11 15 44:47 -3 47
13. Вест Бромвич 38 11 11 16 38:51 -13 44
14. Лестер 38 11 8 19 46:55 -9 41
15. Ньюкасл 38 10 9 19 40:63 -23 39
16. Сандерленд 38 7 17 14 31:53 -22 38
17. Астон Вилла 38 10 8 20 31:57 -26 38
18. Халл Сити 38 8 11 19 33:51 -18 35
19. Бернли 38 7 12 19 28:53 -25 33
20. КПР 38 8 6 24 42:73 -31 30
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