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Вест Бромвич - Сток Сити
Вест Бромвич - Сток Сити: обзор матча 14 марта 2015
Вест Бромвич
14.03.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
19'
Б. Идейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Сток Сити
Замена
К. Бэйрд
️️️️
С. Бераино
90'
+5
Желтая карточка
Б. Майхилл
90'
+3
Замена
Й. Ольссон
️️️️
Б. Идейе
90'
74'
Желтая карточка
М. Диуф
68'
Замена
М. Диуф
️️️️
Д. Уолтерс
58'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
В. Мозес
Замена
Б. Майхилл
️️️️
Б. Фостер
56'
53'
Желтая карточка
М. Уилсон
46'
Замена
Д. Кэмерон
️️️️
Э. Питерс
ГОЛ! 1:0!
Б. Идейе
Пас отдал
К. Гарднер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Дионатан
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
3-5-2
12
Фостер
36
Маколи
15
Доусон
15
Лескотт
29
Сессеньон
7
Моррисон
8
Гарднер
11
Брант
24
Флетчер
12
Идейе
38
Бераино
4-4-2
31
Бегович
27
Бардсли
17
Шоукросс
36
Уилсон
33
Питерс
11
Мозес
16
Адам
15
Н'Зонзи
12
Уилэн
19
Уолтерс
15
Крауч
12
Фостер
13
Майхилл
13
Майхилл
12
Фостер
12
Идейе
13
Ольссон
13
Ольссон
12
Идейе
38
Бераино
22
Бэйрд
22
Бэйрд
38
Бераино
33
Питерс
5
Кэмерон
5
Кэмерон
33
Питерс
11
Мозес
7
Арнаутович
7
Арнаутович
11
Мозес
19
Уолтерс
92
Диуф
92
Диуф
19
Уолтерс
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сток Сити
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
23
Дионатан
ЦЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
Остались в запасе
23
Дионатан
ЦЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Вест Бромвич - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Хоуторнс
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