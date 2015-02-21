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Суонси - Манчестер Юнайтед
Суонси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 21 февраля 2015
Суонси
21.02.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
30'
К. Сун-Юн
73'
Б. Гомис
28'
А. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Манчестер Юнайтед
Замена
Ж. Амат
️️️️
Д. Шелви
90'
+4
Желтая карточка
Д. Шелви
90'
+1
88'
Желтая карточка
М. Рохо
Желтая карточка
Э. Уилльямс
88'
84'
Желтая карточка
Э. Янг
79'
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Г. Сигурдссон
74'
ГОЛ! 2:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Д. Шелви
73'
59'
Замена
Э. Янг
️️️️
Л. Шоу
49'
Желтая карточка
Ф. Джонс
46'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
П. МакНэйр
45'
Желтая карточка
М. Феллайни
ГОЛ! 1:1!
К. Сун-Юн
Пас отдал
Д. Шелви
30'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Эррера
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
32
Уэйн Руни
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-3-2-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Уилльямс
6
Фернандес
26
Ноутон
26
Шелви
40
Ки Сун-Юн
4
Корк
15
Раутледж
10
Сигурдссон
18
Гомис
3-2-2-1-2
43
Де Хеа
5
Рохо
4
Джонс
17
МакНэйр
23
Шоу
17
Блинд
21
Эррера
25
Феллайни
11
Ди Мария
32
ван Перси
32
Руни
26
Шелви
5
Амат
5
Амат
26
Шелви
10
Сигурдссон
10
Монтеро
10
Монтеро
10
Сигурдссон
23
Шоу
15
Янг
15
Янг
23
Шоу
11
Ди Мария
64
Мата
64
Мата
11
Ди Мария
17
МакНэйр
25
Валенсия
25
Валенсия
17
МакНэйр
Остались в запасе
Суонси
Манчестер Юнайтед
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
26
Виктор Вальдес
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Суонси - Манчестер Юнайтед
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Либерти
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