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Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал: обзор матча 07 февраля 2015
Тоттенхэм
07.02.2015, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
56'
Г. Кейн
86'
Г. Кейн
11'
М. Озил
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Арсенал
Замена
Паулиньо
️️️️
Р. Мэйсон
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
А. Рэмзи
Желтая карточка
Н. Бенталеб
90'
+2
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Э. Ламела
89'
88'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Ф. Коклен
ГОЛ! 2:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Н. Бенталеб
86'
84'
Желтая карточка
О. Жиру
Желтая карточка
Р. Мэйсон
78'
77'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
Н. Шадли
️️️️
М. Дембеле
75'
66'
Замена
Т. Росицки
️️️️
С. Касорла
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
56'
52'
Желтая карточка
Л. Косиельни
45'
+1
Желтая карточка
Д. Уэлбек
42'
Желтая карточка
Н. Монреаль
Желтая карточка
Г. Кейн
36'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Озил
Пас отдал
О. Жиру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
6
Набиль Бенталеб
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Льорис
3
Роуз
14
Вертонген
15
Дайер
2
Уокер
8
Мэйсон
6
Бенталеб
8
Дембеле
24
Эриксен
9
Ламела
9
Кейн
4-1-2-1-2
1
Оспина
2
Бельерин
4
Мертезакер
6
Косиельни
18
Монреаль
13
Коклен
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Озил
9
Жиру
18
Уэлбек
9
Ламела
21
Стамбули
21
Стамбули
9
Ламела
8
Дембеле
89
Шадли
89
Шадли
8
Дембеле
8
Мэйсон
18
Паулиньо
18
Паулиньо
8
Мэйсон
8
Касорла
10
Росицки
10
Росицки
8
Касорла
18
Уэлбек
32
Уолкотт
32
Уолкотт
18
Уэлбек
13
Коклен
29
Акпом
29
Акпом
13
Коклен
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 15:00 (прямая)
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