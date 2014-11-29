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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Арсенал
Вест Бромвич - Арсенал: обзор матча 29 ноября 2014
Вест Бромвич
29.11.2014, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
60'
Д. Уэлбек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Арсенал
90'
+3
Желтая карточка
А. Окслэд-Чемберлен
Желтая карточка
К. Гамбоа
83'
78'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
О. Жиру
Замена
Г. Самарас
️️️️
С. Сессеньон
76'
Замена
К. Гамбоа
️️️️
С. Поконьоли
75'
Травма
С. Поконьоли
73'
Замена
В. Аничебе
️️️️
Ю. Мулумбу
65'
60'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
С. Касорла
Желтая карточка
Г. Дорранс
52'
23'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Н. Монреаль
19'
Травма
Н. Монреаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ПЗ
11
Крис Брант
(К)
ЛП
8
Крейг Гарднер
ОП
21
Юссуф Мулумбу
ОП
29
Стефан Сессеньон
АП
18
Грэм Дорранс
ПП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ПЗ
20
Матье Фламини
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Фостер
15
Поконьоли
15
Доусон
15
Лескотт
14
Уисдом
8
Гарднер
21
Мулумбу
11
Брант
18
Дорранс
29
Сессеньон
38
Бераино
4-1-2-3
1
Мартинес
12
Чамберс
6
Косиельни
4
Мертезакер
18
Монреаль
20
Фламини
8
Касорла
21
Рэмзи
18
Уэлбек
4
Санчес
9
Жиру
15
Поконьоли
2
Гамбоа
2
Гамбоа
15
Поконьоли
21
Мулумбу
28
Аничебе
28
Аничебе
21
Мулумбу
29
Сессеньон
30
Самарас
30
Самарас
29
Сессеньон
18
Монреаль
3
Гиббс
3
Гиббс
18
Монреаль
9
Жиру
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
9
Жиру
Остались в запасе
Вест Бромвич
Арсенал
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
1
Мэтт Мейси
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Браун Идейе
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Вест Бромвич - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 15:00 (прямая)
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