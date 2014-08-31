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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Арсенал
Лестер - Арсенал: обзор матча 31 августа 2014
Лестер
31.08.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
22'
Л. Ульоа
18'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Арсенал
Желтая карточка
Л. Мур
89'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
83'
76'
Замена
Л. Подольски
️️️️
Я. Саного
76'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
С. Касорла
Замена
Д. Дринкуотер
️️️️
Л. Ульоа
75'
Замена
Д. Варди
️️️️
Д. Шлупп
68'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Р. Марез
63'
25'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Л. Косиельни
ГОЛ! 1:1!
Л. Ульоа
22'
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
12'
Травма
Л. Косиельни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Энди Кинг
ЦП
35
Дин Хаммонд
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
20
Матье Фламини
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
15
Кончески
5
Морган
26
Мур
2
Де Лат
27
Шлупп
35
Хаммонд
10
Кинг
26
Марез
11
Ульоа
35
Наджент
4-1-1-2-2
13
Щесны
26
Дебюши
6
Косиельни
4
Мертезакер
18
Монреаль
20
Фламини
21
Рэмзи
10
Озил
8
Касорла
9
Саного
4
Санчес
11
Ульоа
4
Дринкуотер
4
Дринкуотер
11
Ульоа
26
Марез
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
26
Марез
27
Шлупп
9
Варди
9
Варди
27
Шлупп
6
Косиельни
12
Чамберс
12
Чамберс
6
Косиельни
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
9
Саного
10
Подольски
10
Подольски
9
Саного
Остались в запасе
Лестер
Арсенал
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Лестер - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:25 (прямая)
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