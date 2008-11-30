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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Сент-Этьен
Нанси - Сент-Этьен: обзор матча 30 ноября 2008
Нанси
30.11.2008, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Этьен
75'
И. Диа
9'
П. Машаду
43'
Д. Жильотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Сент-Этьен
Замена
Д. Пайет
️️️️
Д. Мацуи
ГОЛ! 1:2!
И. Диа
Замена
️️️️
Илан
Желтая карточка
Ж. Бризон
Замена
К. Миральяс
️️️️
Д. Жильотти
Желтая карточка
Илан
Желтая карточка
Д. Макалусо
Желтая карточка
Д. Жильотти
Замена
Д. Грегорини
️️️️
И. Диа
Пенальти не реализован!
Б. Гомис
Красная карточка
Ж. Брасильяно
Замена
Л. Н'Гуэмо
️️️️
К. Малонга
ГОЛ! 0:2!
Д. Жильотти
Замена
К. Малонга
️️️️
А. Н'Диайе
ГОЛ! 0:1!
П. Машаду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
17
Андре Луис
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
22
Иссиар Диа
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
13
Давид Жильотти
ЦФ
25
Илан
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
19
Монсеф Зерка
ЦФ
Сент-Этьен
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
10
Димитри Пайет
АП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
5
Себастьен Гракс
ЦФ
2-4-2
1
Брасильяно
17
Луис
13
Макалусо
21
Н'Диайе
6
Беренге
24
Гаванон
27
Бризон
15
Хаджи
22
Диа
3-4-3
40
Жано
24
Перрен
27
Варро
29
Беналуан
17
Откер
55
Машаду
8
Матюиди
28
Мацуи
18
Гомис
25
Илан
13
Жильотти
21
Н'Диайе
4
Малонга
4
Малонга
21
Н'Диайе
22
Диа
16
Грегорини
16
Грегорини
22
Диа
Малонга
21
Н'Гуэмо
21
Н'Гуэмо
Малонга
28
Мацуи
10
Пайет
10
Пайет
28
Мацуи
13
Жильотти
87
Миральяс
87
Миральяс
13
Жильотти
Остались в запасе
Нанси
Сент-Этьен
25
Жюльен Фере
ЦП
19
Монсеф Зерка
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Остались в запасе
25
Жюльен Фере
ЦП
19
Монсеф Зерка
ЦФ
Остались в запасе
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Лоран Руссе
Статистика матча Нанси - Сент-Этьен
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Марсель Пико
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