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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порту - Севилья
Порту - Севилья: обзор матча 03 апреля 2014
Порту
03.04.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Севилья
31'
Э. Мангала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Севилья
Вторая желтая
Фернандо
87'
Желтая карточка
Фернандо
87'
Замена
Н. Гилас
️️️️
С. Варела
77'
75'
Замена
Витоло
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
Э. Эррера
️️️️
С. Дефур
70'
69'
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
63'
Замена
К. Гамейро
️️️️
В. Иборра
63'
Замена
Д. Фигейраш
️️️️
М. Марин
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
К. Эдуардо
57'
Желтая карточка
Д. Мартинес
43'
ГОЛ! 1:0!
Э. Мангала
Пас отдал
Р. Куарежма
31'
15'
Желтая карточка
А. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Фабиано
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандо
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Марко Марин
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Порту
40
Каду
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
24
Микел
ОП
7
Лика
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
29
Хаиро Самперио
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
19
Луисми
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Фабиано
26
Сандро
13
Рейес
5
Мангала
13
Данило
5
Фернандо
16
Дефур
33
Карлос Эдуардо
9
Мартинес
18
Варела
7
Куарежма
4-4-1-1
34
Бету
23
Коке
5
Морено
2
Пареха
3
Наварро
11
Ракитич
19
Рейес
10
Иборра
23
Карришу
22
Марин
70
Бакка
16
Дефур
16
Эррера
16
Эррера
16
Дефур
33
Карлос Эдуардо
11
Кинтеро
11
Кинтеро
33
Карлос Эдуардо
18
Варела
9
Гилас
9
Гилас
18
Варела
22
Марин
90
Фигейраш
90
Фигейраш
22
Марин
19
Рейес
7
Витоло
7
Витоло
19
Рейес
10
Иборра
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Иборра
Остались в запасе
Порту
Севилья
40
Каду
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
24
Микел
ОП
7
Лика
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
13
Хави Варас
ВР
29
Хаиро Самперио
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
40
Каду
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
24
Микел
ОП
7
Лика
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
29
Хаиро Самперио
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Порту - Севилья
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Драгау
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