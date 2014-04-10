Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Порту
Севилья - Порту: обзор матча 10 апреля 2014
Севилья
10.04.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
4 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Порту
5'
И. Ракитич (П)
26'
Витоло
29'
К. Бакка
78'
К. Гамейро
90+2'
Р. Куарежма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Порту
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
Р. Куарежма
Замена
П. Троховски
️️️️
И. Ракитич
86'
ГОЛ! 4:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Витоло
78'
74'
Желтая карточка
Р. Перейра
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
69'
Желтая карточка
К. Бакка
67'
64'
Замена
Келвин
️️️️
Данило
Замена
Д. Фигейраш
️️️️
Х. Антонио Рейес
57'
Вторая желтая
Коке
54'
46'
Замена
Р. Перейра
️️️️
С. Варела
46'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
К. Эдуардо
32'
Желтая карточка
Р. Куарежма
Желтая карточка
Коке
32'
31'
Желтая карточка
С. Варела
29'
Желтая карточка
Э. Мангала
ГОЛ! 3:0!
К. Бакка
29'
ГОЛ! 2:0!
Витоло
Пас отдал
И. Ракитич
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Ракитич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Порту
1
Фабиано
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
9
Набиль Гилас
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Севилья
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Порту
40
Каду
ВР
3
Майкон
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
7
Лика
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
10
Жозуэ
АП
28
Келвин
ЦФ
4-4-1-1
34
Бету
3
Наварро
2
Пареха
17
Фасио
23
Коке
23
Карришу
11
Ракитич
19
Рейес
25
Мбиа
7
Витоло
70
Бакка
4-2-1-3
1
Фабиано
13
Данило
5
Мангала
13
Рейес
26
Сандро
16
Дефур
16
Эррера
33
Карлос Эдуардо
7
Куарежма
18
Варела
9
Гилас
19
Рейес
90
Фигейраш
90
Фигейраш
19
Рейес
11
Ракитич
15
Троховски
15
Троховски
11
Ракитич
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
13
Данило
28
Келвин
28
Келвин
13
Данило
18
Варела
21
Перейра
21
Перейра
18
Варела
33
Карлос Эдуардо
11
Кинтеро
11
Кинтеро
33
Карлос Эдуардо
Остались в запасе
Севилья
Порту
13
Хави Варас
ВР
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
40
Каду
ВР
10
Жозуэ
АП
3
Майкон
ЦЗ
7
Лика
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Марко Марин
АП
Остались в запасе
40
Каду
ВР
10
Жозуэ
АП
3
Майкон
ЦЗ
7
Лика
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Севилья - Порту
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Порту
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Порту» – «ПСВ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+