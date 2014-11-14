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Расписание матчей
Евро-2024
Сербия - Дания
Сербия - Дания: обзор матча 14 ноября 2014
Сербия
14.11.2014, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа I, 4 тур
1 : 3
Завершен
Дания
4'
З. Тошич
60'
Н. Бендтнер
62'
С. Кьер
85'
Н. Бендтнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Дания
88'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Т. Каленберг
87'
Желтая карточка
Л. Якобсен
87'
Замена
С. Поульсен
️️️️
Н. Бендтнер
85'
ГОЛ! 1:3!
Н. Бендтнер
Пас отдал
М. Крон-Дели
79'
Желтая карточка
В. Квист
79'
Желтая карточка
М. Крон-Дели
Замена
Л. Маркович
️️️️
Д. Тадич
71'
70'
Замена
Л. Якобсен
️️️️
П. Анкерсен
Замена
А. Митрович
️️️️
Н. Гудель
66'
62'
ГОЛ! 1:2!
С. Кьер
Пас отдал
Н. Бойлесен
60'
ГОЛ! 1:1!
Н. Бендтнер
Замена
З. Кузманович
️️️️
Ф. Джуричич
46'
ГОЛ! 1:0!
З. Тошич
Пас отдал
Н. Гудель
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
3
Душко Тошич
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Неманья Матич
ОП
6
Неманья Гудель
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
7
Зоран Тошич
ПВ
18
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
21
Лассе Вибе
ЦП
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
13
Томас Каленберг
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
22
Здравко Кузманович
ЦП
16
Милош Йойич
ЦП
9
Филип Джорджевич
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Дания
16
Йонас Лоссль
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Киан Хансен
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
0
Расмус Вюрц
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Николай Томсен
ЦП
20
Уффе Бех
ЦП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
17
Мортен Расмуссен
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Стойкович
3
Тошич
13
Митрович
4
Бишевац
6
Иванович
21
Матич
6
Гудель
10
Тадич
21
Джуричич
7
Тошич
18
Лазович
4-4-1-1
1
Шмейхель
4
Кьер
2
Анкерсен
26
Бойлесен
12
Бьелланд
2
Крон-Дели
13
Каленберг
7
Квист
21
Вибе
10
Эриксен
11
Бендтнер
21
Джуричич
22
Кузманович
22
Кузманович
21
Джуричич
6
Гудель
9
Митрович
9
Митрович
6
Гудель
10
Тадич
8
Маркович
8
Маркович
10
Тадич
11
Бендтнер
17
Поульсен
17
Поульсен
11
Бендтнер
2
Анкерсен
6
Якобсен
6
Якобсен
2
Анкерсен
13
Каленберг
17
Расмуссен
17
Расмуссен
13
Каленберг
Остались в запасе
Сербия
Дания
1
Предраг Райкович
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
16
Милош Йойич
ЦП
9
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
16
Йонас Лоссль
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Киан Хансен
ЦЗ
0
Расмус Вюрц
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Николай Томсен
ЦП
20
Уффе Бех
ЦП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
16
Милош Йойич
ЦП
9
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
16
Йонас Лоссль
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Киан Хансен
ЦЗ
0
Расмус Вюрц
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Николай Томсен
ЦП
20
Уффе Бех
ЦП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Мортен Ольсен
Статистика матча Сербия - Дания
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Партизан
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