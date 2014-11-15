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Евро-2024
Англия - Словения
Англия - Словения: обзор матча 15 ноября 2014
Англия
15.11.2014, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 4 тур
3 : 1
Завершен
Словения
59'
У. Руни (П)
66'
Д. Уэлбек
72'
Д. Уэлбек
58'
Д. Хендерсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Словения
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Ф. Ягиелка
89'
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
88'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Р. Стерлинг
85'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
82'
Замена
Д. Милнер
️️️️
А. Лаллана
80'
Желтая карточка
Н. Клайн
79'
78'
Замена
З. Любиянкич
️️️️
А. Кирм
75'
Замена
Р. Ротман
️️️️
Я. Куртич
ГОЛ! 3:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Р. Стерлинг
72'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уэлбек
66'
63'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
В. Бирса
59'
Желтая карточка
Б. Цесар
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Руни
59'
58'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Хендерсон
Желтая карточка
К. Гиббс
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
22
Алеш Мертель
ОП
20
Кевин Кампль
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
Англия
13
Бен Фостер
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
2
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
19
Росс Баркли
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
20
Рики Ламберт
ЦФ
20
Саидо Бераино
ЦФ
Словения
1
Ян Облак
ВР
12
Вид Белец
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
3
Желько Филипович
ОП
3
Далибор Стеванович
ОП
18
Райко Ротман
ЦП
14
Деян Лазаревич
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
4-2-2-2
1
Харт
14
Гиббс
15
Кэхилл
16
Ягиелка
12
Клайн
8
Хендерсон
18
Уилшир
10
Стерлинг
8
Лаллана
10
Руни
14
Уэлбек
3-1-5-1
1
Ханданович
2
Бречко
6
Илич
5
Цесар
22
Мертель
20
Кампль
14
Куртич
15
Струна
10
Бирса
17
Кирм
11
Новакович
16
Ягиелка
6
Смоллинг
6
Смоллинг
16
Ягиелка
10
Стерлинг
11
Окслэд-Чемберлен
11
Окслэд-Чемберлен
10
Стерлинг
8
Лаллана
4
Милнер
4
Милнер
8
Лаллана
10
Бирса
14
Лазаревич
14
Лазаревич
10
Бирса
14
Куртич
18
Ротман
18
Ротман
14
Куртич
17
Кирм
9
Любиянкич
9
Любиянкич
17
Кирм
Остались в запасе
Англия
Словения
13
Бен Фостер
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
2
Калум Чамберс
ЦЗ
19
Росс Баркли
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
20
Рики Ламберт
ЦФ
20
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Ян Облак
ВР
12
Вид Белец
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
3
Желько Филипович
ОП
3
Далибор Стеванович
ОП
7
Нейц Печник
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Фостер
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
2
Калум Чамберс
ЦЗ
19
Росс Баркли
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
20
Рики Ламберт
ЦФ
20
Саидо Бераино
ЦФ
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
12
Вид Белец
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
3
Желько Филипович
ОП
3
Далибор Стеванович
ОП
7
Нейц Печник
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Англия - Словения
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Уэмбли
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