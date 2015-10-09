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Евро-2024
Северная Македония - Украина
Северная Македония - Украина: обзор матча 09 октября 2015
Северная Македония
09.10.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 9 тур
0 : 2
Завершен
Украина
59'
Е. Селезнев (П)
87'
А. Кравец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Украина
90'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Р. Ротань
87'
ГОЛ! 0:2!
А. Кравец
Пас отдал
Р. Ротань
86'
Замена
А. Караваев
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
И. Несторовски
️️️️
С. Ашковски
78'
74'
Замена
А. Кравец
️️️️
Е. Селезнев
Замена
М. Ивановски
️️️️
Б. Илийоски
64'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Е. Селезнев
Желтая карточка
Л. Жута
58'
Желтая карточка
В. Брдаровски
45'
+1
37'
Желтая карточка
С. Сидорчук
Замена
Б. Абдурахими
️️️️
Ф. Хасани
22'
9'
Желтая карточка
Е. Хачериди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
1
Томе Пачовски
ВР
2
Владица Брдаровски
ЛЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
18
Леонард Жута
ЦЗ
8
Арменд Алими
ЦП
17
Милован Петрович
ЦП
11
Ферхан Хасани
ЦФ
20
Блаже Илийоски
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Любинко Друлович
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
18
Сергей Рыбалка
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Северная Македония
22
Давид Нильссон
ВР
23
Столе Димитриевски
ВР
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Мите Чикарски
ПЗ
17
Остоя Степанович
ЦП
19
Бесарт Абдурахими
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
Украина
1
Денис Бойко
ВР
23
Никита Шевченко
ВР
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
6
Тарас Степаненко
ОП
2
Никита Каменюка
ЦП
8
Руслан Малиновский
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
22
Артем Кравец
ЦФ
15
Филипп Будковский
ЦФ
3-2-2-3
1
Пачовски
4
Ристевски
6
Шиков
18
Жута
2
Брдаровски
3
Ашковски
8
Алими
17
Петрович
10
Ибраими
20
Илийоски
11
Хасани
4-3-2-1
12
Пятов
17
Федецкий
3
Хачериди
20
Ракицкий
13
Шевчук
18
Рыбалка
5
Сидорчук
14
Ротань
7
Ярмоленко
10
Коноплянка
11
Селезнев
11
Хасани
19
Абдурахими
19
Абдурахими
11
Хасани
20
Илийоски
21
Ивановски
21
Ивановски
20
Илийоски
3
Ашковски
23
Несторовски
23
Несторовски
3
Ашковски
7
Ярмоленко
21
Караваев
21
Караваев
7
Ярмоленко
14
Ротань
8
Малиновский
8
Малиновский
14
Ротань
11
Селезнев
22
Кравец
22
Кравец
11
Селезнев
Остались в запасе
Северная Македония
Украина
22
Давид Нильссон
ВР
23
Столе Димитриевски
ВР
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Мите Чикарски
ПЗ
17
Остоя Степанович
ЦП
9
Александар Трайковски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Любинко Друлович
1
Денис Бойко
ВР
23
Никита Шевченко
ВР
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
6
Тарас Степаненко
ОП
2
Никита Каменюка
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
15
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Остались в запасе
22
Давид Нильссон
ВР
23
Столе Димитриевски
ВР
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Мите Чикарски
ПЗ
17
Остоя Степанович
ЦП
9
Александар Трайковски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Бойко
ВР
23
Никита Шевченко
ВР
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
6
Тарас Степаненко
ОП
2
Никита Каменюка
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
15
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Любинко Друлович
Главный тренер
Михаил Фоменко
Статистика матча Северная Македония - Украина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Тоше Проески
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3, Спорт 1 (в повторе, 23:40)
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