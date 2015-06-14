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Расписание матчей
Евро-2024
Россия - Австрия
Россия - Австрия: обзор матча 14 июня 2015
Россия
14.06.2015, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 6 тур
0 : 1
Завершен
Австрия
33'
М. Янко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Австрия
87'
Желтая карточка
Ф. Кляйн
86'
Замена
С. Предль
️️️️
З. Юнузович
Желтая карточка
А. Кокорин
80'
75'
Замена
Р. Окотие
️️️️
М. Янко
Замена
А. Кержаков
️️️️
Д. Комбаров
71'
64'
Замена
М. Забитцер
️️️️
М. Харник
Замена
А. Миранчук
️️️️
О. Иванов
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
М. Янко
Замена
Н. Чернов
️️️️
В. Березуцкий
12'
Травма
В. Березуцкий
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
8
Денис Глушаков
ЦП
18
Олег Иванов
ЦП
15
Роман Широков
(К)
ЦП
17
Олег Шатов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
5
Кристиан Фукс
(К)
ЛЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
6
Штефан Илсанкер
ОП
10
Златко Юнузович
ЦП
11
Мартин Харник
ПП
21
Марк Янко
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Россия
16
Артем Ребров
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
21
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Никита Чернов
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
3
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
22
Якоб Яншер
ЦП
6
Ясин Пехливан
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
9
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
4-5-1
1
Акинфеев
23
Комбаров
3
Новосельцев
24
Березуцкий
19
Смольников
18
Жирков
8
Глушаков
18
Иванов
15
Широков
17
Шатов
9
Кокорин
4-2-2-2
1
Альмер
17
Кляйн
4
Хинтереггер
3
Драгович
5
Фукс
14
Баумгартлингер
6
Илсанкер
11
Харник
10
Юнузович
7
Арнаутович
21
Янко
24
Березуцкий
21
Чернов
21
Чернов
24
Березуцкий
18
Иванов
59
Миранчук
59
Миранчук
18
Иванов
23
Комбаров
11
Кержаков
11
Кержаков
23
Комбаров
10
Юнузович
15
Предль
15
Предль
10
Юнузович
11
Харник
9
Забитцер
9
Забитцер
11
Харник
21
Янко
9
Окотие
9
Окотие
21
Янко
Остались в запасе
Россия
Австрия
16
Артем Ребров
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
21
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
3
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
22
Якоб Яншер
ЦП
6
Ясин Пехливан
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
16
Артем Ребров
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
21
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
3
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
22
Якоб Яншер
ЦП
6
Ясин Пехливан
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Россия - Австрия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
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1 : 0
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Ирландия
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Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"Первый канал" 19:00 (прямая)
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