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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Тосно
Краснодар - Тосно: обзор матча 26 марта 2014
Краснодар
26.03.2014, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Тосно
11'
Ари
16'
П. Мамаев
62'
Вандерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Краснодар - Тосно
Замена
Е. Шипицин
️️️️
Вандерсон
75'
70'
Замена
В. Филатов
️️️️
А. Григорьев
69'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
А. Мурнин
Замена
Р. Сигурдссон
️️️️
А. Гранквист
67'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Ари
67'
63'
Желтая карточка
А. Григорьев
ГОЛ! 3:0!
Вандерсон
Пас отдал
П. Мамаев
62'
36'
Замена
А. Радченко
️️️️
Н. Иванников
ГОЛ! 2:0!
П. Мамаев
Пас отдал
Вандерсон
16'
ГОЛ! 1:0!
Ари
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Павел Мамаев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
14
Вандерсон
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Тосно
35
Артем Смирнов
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
46
Альберт Цховребов
ПЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
13
Наиль Замалиев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Николай Иванников
ПВ
18
Александр Савин
ЦФ
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
26
Марсио Абреу
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Тосно
32
Антон Смыслов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
11
Александр Петухов
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
4-3-2-1
88
Синицын
14
Мартынович
4
Гранквист
55
Енджейчик
13
Марков
10
Мамаев
15
Широков
18
Газинский
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
39
Ари
4-2-2-1-1
35
Смирнов
46
Цховребов
5
Нестеренко
85
Григорьев
19
Чернухин
24
Горелишвили
19
Солнцев
13
Замалиев
27
Мурнин
7
Иванников
18
Савин
4
Гранквист
6
Сигурдссон
6
Сигурдссон
4
Гранквист
14
Вандерсон
25
Шипицин
25
Шипицин
14
Вандерсон
39
Ари
27
Комличенко
27
Комличенко
39
Ари
27
Мурнин
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
27
Мурнин
85
Григорьев
21
Филатов
21
Филатов
85
Григорьев
7
Иванников
27
Радченко
27
Радченко
7
Иванников
Остались в запасе
Краснодар
Тосно
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
26
Марсио Абреу
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
11
Александр Петухов
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
32
Антон Смыслов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
26
Марсио Абреу
ЦП
Остались в запасе
11
Александр Петухов
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
32
Антон Смыслов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Краснодар - Тосно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая)
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