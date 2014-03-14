Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Бенфика
Тоттенхэм - Бенфика: обзор матча 14 марта 2014
Тоттенхэм
14.03.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 3
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Бенфика
64'
К. Эриксен
30'
Родриго
58'
Луизао
84'
Луизао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Бенфика
87'
Замена
Лима
️️️️
Родриго
84'
ГОЛ! 1:3!
Луизао
Пас отдал
Э. Гарай
Желтая карточка
Я. Вертонген
82'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
Сандро
82'
81'
Желтая карточка
Р. Аморим
Замена
Д. Роуз
️️️️
К. Уокер
76'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Г. Кейн
75'
66'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
М. Сулеймани
65'
Замена
Э. Перес
️️️️
О. Кардосо
ГОЛ! 1:2!
К. Эриксен
64'
63'
Желтая карточка
Силвиу
58'
ГОЛ! 0:2!
Луизао
Пас отдал
Р. Аморим
30'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
Р. Аморим
Желтая карточка
Сандро
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
30
Сандро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Бенфика
1
Ян Облак
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
15
Любомир Фейса
ЦП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Бенфика
1
Артур
ВР
33
Жардел
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Лима
ЦФ
4-3-1-2
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
4
Кабуль
26
Ноутон
18
Паулиньо
30
Сандро
12
Леннон
24
Эриксен
9
Кейн
25
Адебайор
3-2-2-3
1
Облак
28
Силвиу
4
Луизао
24
Гарай
6
Аморим
6
Сикейра
15
Фейса
10
Сулеймани
19
Родриго
8
Маркович
7
Кардосо
2
Уокер
3
Роуз
3
Роуз
2
Уокер
30
Сандро
6
Бенталеб
6
Бенталеб
30
Сандро
9
Кейн
9
Сольдадо
9
Сольдадо
9
Кейн
10
Сулеймани
10
Гайтан
10
Гайтан
10
Сулеймани
7
Кардосо
33
Перес
33
Перес
7
Кардосо
19
Родриго
9
Лима
9
Лима
19
Родриго
Остались в запасе
Тоттенхэм
Бенфика
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Тим Шервуд
1
Артур
ВР
33
Жардел
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
1
Артур
ВР
33
Жардел
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Тоттенхэм - Бенфика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Бенфика
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
Вчера, 00:28
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
Вчера, 00:28
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Омонии» и «Бенфики» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+