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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Тоттенхэм
Бенфика - Тоттенхэм: обзор матча 20 марта 2014
Бенфика
20.03.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 2
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Тоттенхэм
34'
Э. Гарай
90+5'
Лима (П)
78'
Н. Шадли
79'
Н. Шадли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Тоттенхэм
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Лима
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
К. Ноутон
Замена
Л. Маркович
️️️️
М. Сулеймани
90'
+2
Желтая карточка
М. Перейра
90'
79'
ГОЛ! 1:2!
Н. Шадли
Пас отдал
Г. Кейн
78'
ГОЛ! 1:1!
Н. Шадли
Пас отдал
Г. Кейн
Замена
Лима
️️️️
О. Кардосо
76'
71'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
Э. Перес
️️️️
Ф. Джуричич
71'
ГОЛ! 1:0!
Э. Гарай
Пас отдал
Э. Сальвио
34'
Желтая карточка
Луизао
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
30
Сандро
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
33
Энцо Перес
ЦП
19
Родриго
ЦФ
9
Лима
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Тоттенхэм
31
Джордан Арчер
ВР
6
Коннор Огилви
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
6
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Облак
4
Луизао
2
Перейра
24
Гарай
6
Сикейра
6
Аморим
10
Сулеймани
20
Гомеш
11
Сальвио
31
Джуричич
7
Кардосо
3-4-2-1
24
Фридель
26
Ноутон
3
Фрайерс
3
Роуз
12
Леннон
30
Сандро
89
Шадли
6
Бенталеб
25
Таунсенд
10
Сигурдссон
9
Сольдадо
31
Джуричич
33
Перес
33
Перес
31
Джуричич
7
Кардосо
9
Лима
9
Лима
7
Кардосо
10
Сулеймани
8
Маркович
8
Маркович
10
Сулеймани
9
Сольдадо
24
Эриксен
24
Эриксен
9
Сольдадо
9
Сольдадо
9
Кейн
9
Кейн
9
Сольдадо
Остались в запасе
Бенфика
Тоттенхэм
13
Паулу Лопеш
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
6
Коннор Огилви
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
6
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
6
Коннор Огилви
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
6
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Бенфика - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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