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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Вильярреал
Мальорка - Вильярреал: обзор матча 30 мая 2009
Мальорка
30.05.2009, суббота, 23:00
Испания. Примера, 38 тур
2 : 3
Завершен
Вильярреал
36'
А. Адурис
90'
П. Вебо
30'
Кани
40'
Х. Льоренте
53'
Х. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Вильярреал
ГОЛ! 2:3!
П. Вебо
Замена
Бруно
️️️️
Р. Пирес
Замена
П. Вебо
️️️️
А. Адурис
Замена
С. Касорла
️️️️
Д. Росси
Замена
Нихат
️️️️
Х. Льоренте
Замена
А. Кейта
️️️️
М. Суарес
Замена
Г. Кастро
️️️️
Ф. Варела
ГОЛ! 1:3!
Х. Льоренте
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
М. Суарес
ГОЛ! 1:2!
Х. Льоренте
Желтая карточка
Хосеми
Пенальти не реализован!
Д. Росси
ГОЛ! 1:1!
А. Адурис
ГОЛ! 0:1!
Кани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
21
Айосе
ЛЗ
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Клебер Сантана
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Пьер Вебо
ЦФ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Вильярреал
28
Висенте Фло
ВР
1
Себастьян Виера
ВР
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
21
Бруно
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
9
Нихат
ЦФ
3-2-3-1-1
21
Айосе
4
Суарес
4
Рамис
22
Корралес
0
Хосеми
18
Аранго
14
Хурадо
23
Сантана
19
Варела
20
Адурис
4-4-2
13
Лопес
6
Лопес
2
Годин
2
Гонсало
6
Капдевила
8
Кани
14
Фернандес
9
Эгурен
8
Пирес
12
Льоренте
25
Росси
19
Варела
5
Кастро
5
Кастро
19
Варела
20
Адурис
9
Вебо
9
Вебо
20
Адурис
4
Суарес
9
Кейта
9
Кейта
4
Суарес
8
Пирес
21
Бруно
21
Бруно
8
Пирес
25
Росси
8
Касорла
8
Касорла
25
Росси
12
Льоренте
9
Нихат
9
Нихат
12
Льоренте
Остались в запасе
Мальорка
Вильярреал
1
Герман Люкс
ВР
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
28
Висенте Фло
ВР
1
Себастьян Виера
ВР
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
28
Висенте Фло
ВР
1
Себастьян Виера
ВР
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Мальорка - Вильярреал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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