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Расписание матчей
Украина. Кубок
Металлист - Динамо К
Металлист - Динамо К: обзор матча 26 марта 2014
Металлист
26.03.2014, среда, 22:00
Украина. Кубок, 1/4 финала
2 : 3
Завершен
Динамо К
18'
С. Бланко
85'
Юссуф
6'
Б. Идейе
40'
Б. Идейе
71'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Металлист - Динамо К
90'
+3
Желтая карточка
Р. Безус
90'
+2
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Б. Идейе
Желтая карточка
К. Вильягра
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Юссуф
Пас отдал
М. Азеведо
85'
79'
Замена
Р. Безус
️️️️
Д. Гармаш
77'
Пенальти не реализован!
Б. Идейе
71'
ГОЛ! 1:3!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Б. Идейе
70'
Замена
Д. Ленс
️️️️
О. Гусев
Желтая карточка
Эдмар
64'
Замена
А. Богданов
️️️️
В. Гоменюк
58'
Желтая карточка
П. Гуйе
53'
53'
Желтая карточка
Д. Вида
40'
ГОЛ! 1:2!
Б. Идейе
Пас отдал
О. Вукоевич
33'
Желтая карточка
О. Вукоевич
ГОЛ! 1:1!
С. Бланко
Пас отдал
Марлос
18'
6'
ГОЛ! 0:1!
Б. Идейе
Пас отдал
Д. Гармаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
6
Марсио Азеведо
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
19
Павел Ксенз
ЛП
8
Эдмар
ОП
10
Клейтон Хавьер
ЦП
29
Себастьян Бланко
ПП
10
Марлос
ПВ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Олег Гусев
ЛВ
44
Мигель Велозу
ОП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
55
Александр Нойок
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
25
Лукман Аруна
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
4-1-3-1-1
29
Горяинов
6
Азеведо
18
Гуйе
24
Юссуф
3
Вильягра
8
Эдмар
19
Ксенз
10
Хавьер
29
Бланко
10
Марлос
8
Гоменюк
4-1-1-3-1
23
Рыбка
21
Данило Силва
21
Вида
15
Драгович
8
Макаренко
44
Велозу
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
19
Гармаш
20
Гусев
12
Идейе
8
Гоменюк
46
Радченко
46
Радченко
8
Гоменюк
8
Гоменюк
90
Богданов
90
Богданов
8
Гоменюк
19
Гармаш
90
Безус
90
Безус
19
Гармаш
20
Гусев
17
Ленс
17
Ленс
20
Гусев
12
Идейе
8
Сидорчук
8
Сидорчук
12
Идейе
Остались в запасе
Металлист
Динамо К
55
Александр Нойок
ОП
35
Богдан Шуст
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
35
Максим Коваль
ВР
25
Лукман Аруна
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
35
Богдан Шуст
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
25
Лукман Аруна
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Металлист - Динамо К
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
ОСК Металлист
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