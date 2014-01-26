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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Сток Сити
Челси - Сток Сити: обзор матча 26 января 2014
Челси
26.01.2014, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок, 4 раунд
1 : 0
Завершен
Сток Сити
27'
Оскар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Сток Сити
84'
Замена
М. Муниеса
️️️️
Э. Питерс
Замена
Д. Ба
️️️️
С. Это'О
83'
82'
Замена
Ч. Адам
️️️️
М. Арнаутович
81'
Желтая карточка
Э. Питерс
Замена
Виллиан
️️️️
Оскар
79'
71'
Замена
У. Ассаиди
️️️️
У. Паласиос
Замена
Рамирес
️️️️
А. Шюррле
68'
31'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
ГОЛ! 1:0!
Оскар
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ОП
8
Оскар
АП
20
Андре Шюррле
ПВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
7
Стивен Айрленд
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Челси
1
Петр Чех
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-2-3-1
32
Шварцер
3
Коул
4
Луис
20
Иванович
24
Кэхилл
18
Матич
8
Лэмпард
10
Азар
8
Оскар
20
Шюррле
9
Это'О
4-2-1-1-2
31
Бегович
5
Кэмерон
36
Уилсон
17
Шоукросс
33
Питерс
8
Паласиос
15
Н'Зонзи
7
Айрленд
19
Уолтерс
7
Арнаутович
15
Крауч
8
Оскар
10
Виллиан
10
Виллиан
8
Оскар
20
Шюррле
7
Рамирес
7
Рамирес
20
Шюррле
9
Это'О
19
Ба
19
Ба
9
Это'О
33
Питерс
5
Муниеса
5
Муниеса
33
Питерс
7
Арнаутович
16
Адам
16
Адам
7
Арнаутович
8
Паласиос
24
Ассаиди
24
Ассаиди
8
Паласиос
Остались в запасе
Челси
Сток Сити
1
Петр Чех
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Челси - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:25 (прямая)
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