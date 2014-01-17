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Расписание матчей
Испания. Кубок
Хетафе - Барселона
Хетафе - Барселона: обзор матча 17 января 2014
Хетафе
17.01.2014, пятница, 01:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Барселона
44'
Л. Месси
63'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Хетафе - Барселона
69'
Замена
Хави
️️️️
С. Фабрегас
Замена
Д. Кастро
️️️️
Х. Родригес
65'
63'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Замена
П. Леон
️️️️
П. Сарабия
61'
Желтая карточка
Л. Лопес
58'
44'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
К. Тельо
Замена
Л. Лопес
️️️️
Алексис
36'
Травма
Алексис
36'
27'
Замена
А. Санчес
️️️️
Неймар
24'
Травма
Неймар
Желтая карточка
Х. Родригес
20'
Желтая карточка
Алексис
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ПЗ
8
Мичел
ЛП
22
Хуан Родригес
ОП
25
Мехди Ласен
ОП
7
Анхель Лафита
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Хетафе
32
Анхель Гальван
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Борха
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Кодина
3
Лаго
4
Алексис
3
Рафа
2
Вигарай
22
Родригес
25
Ласен
8
Мичел
7
Лафита
7
Сарабия
27
Колунга
4-1-2-3
13
Пинто
10
Алвес
5
Бартра
5
Пуйоль
3
Адриано
8
Сонг
6
Роберто
4
Фабрегас
10
Месси
37
Тельо
10
Неймар
4
Алексис
17
Лопес
17
Лопес
4
Алексис
22
Родригес
17
Кастро
17
Кастро
22
Родригес
7
Сарабия
14
Леон
14
Леон
7
Сарабия
4
Фабрегас
6
Хави
6
Хави
4
Фабрегас
10
Неймар
4
Санчес
4
Санчес
10
Неймар
Остались в запасе
Хетафе
Барселона
32
Анхель Гальван
ВР
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Борха
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
26
Виктор Вальдес
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
32
Анхель Гальван
ВР
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Борха
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Хетафе - Барселона
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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